Edo Era Tribute Pack é feito com materiais reciclados

A Edo Era Tribute Pack, nova linha da ASICS, apresenta modelos da categoria SportStyle – para o dia a dia – e de corrida, com o tênis Gel Quantum 90, fabricados com poliéster reciclado feito a partir de garrafas PET. Toda a coleção fica disponível no e-commerce da ASICS, a partir de 6 de julho, com numeração do 34 ao 43.

Para o cabedal dos Gel Quantum, modelo que prima pelo amortecimento, a ASICS imprimiu símbolos gráficos (veja abaixo) que incorporam uma combinação de dois estilos de letras da Era Edo, em memória à inspiração desse período. Um estilo de letras é yose moji, normalmente usada para pôsteres e folhetos. O outro é o kakuji, um estilo de caractere quadrado e grosso, que geralmente aparece em pedaços de papel que os adoradores costumavam postar nos portões de santuários e templos. Ainda com foco em sustentabilidade, as caixas de tênis sustentáveis ​​serão utilizadas gradualmente a partir de julho de 2020, sendo totalmente substituídas em 2021, reduzindo assim as emissões anuais de CO2 da ASICS em aproximadamente 1.200 toneladas.

A coleção reforça o comprometimento da marca japonesa quando o assunto é sustentabilidade, valorizando as práticas ecológicas do Período Edo no Japão, entre os séculos 17 a 19. Edo é um dos mais importantes fases da história Japonesa e também é o antigo nome região onde se estabeleceu a capital Tóquio que conhecemos atualmente. Foi durante esse período que a reutilização e a reciclagem foram parte integrante da vida no Japão – as pessoas viam tudo como um recurso valioso, desde roupas velhas e papel usado até panelas gastas, itens de cerâmica quebrados e pingos de cera de vela.

Edo Era Tribute Pack vai de acordo com o compromisso da ASICS com a sustentabilidade em vários aspectos de seus negócios. A parte superior de todos os modelos empregam fibras de poliéster recicladas feitas de um total de cerca de 300.000 garrafas PET. Essa novidade representa o primeiro passo da ASICS em direção ao uso de 100% de fibras de poliéster recicladas em todas as suas partes superiores dos calçados até 2030, para ajudar a combater as mudanças climáticas. Além do menor uso de materiais, também houve a troca de tintas à base de óleo para tintas à base de água que acabam rendendo muito mais.