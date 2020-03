Assessorias esportivas suspendem treinos coletivos

Nesta terça-feira, 17 de março, três das principais assessorias esportivas especializadas em corrida de rua comunicaram que os treinos coletivos estão suspensos por conta da pandemia do coronavírus. A princípio, a Run & Fun não fará treinos coletivos até 29 de março, a MPR até 31 de março e o Nelson Evêncio também até o fim deste mês. As assessorias seguem monitorando a pandemia do coronavírus e podem estender esse período. “Tudo dependerá do desenrolar da situação”, pondera Nelson. #prevenção

Não foi uma decisão fácil. “Essa decisão se deu acompanhando os profissionais de saúde, dos profissionais da nossa área e o crescente aumento de casos de coronavírus. Gostaríamos de ressaltar que a programação de treinos seguirá, adaptada ao momento que vivemos, com diminuição do volume e da intensidade dos mesmos”, destacou Mário Sérgio, em mensagem enviada ao alunos (confira o vídeo abaixo).

Com essas medidas não haverá nenhuma estrutura dessas assessorias montadas nos pontos de treinos espalhados pela cidade, dentro de parques, em praças ou em vias públicas. No comunicado da MPR, explicam que “essas medidas são extremamente necessárias pelo bem coletivo”. No entanto, os alunos não ficarão órfãos dos treinadores, que seguirão o contato virtual para que os treinos continuem, no sistema solo, ou em grupos bem reduzidos de amigos, de preferência em lugares vazios.

Nesta terça-feira também foi divulgado informativo da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) no qual recomenda que deve-se evitar praticar esportes em locais fechados, com grande número de pessoas ao mesmo tempo. “Desta forma, a ida a academias, clubes esportivos e similares, onde esta situação de aglomeração ocorra, deve ser evitada por todos”, recomenda a entidade. No entanto, a SBMEE reforça que a prática regular de exercícios físicos – de forma moderada e leve – está associada a uma melhora da função imunológica em seres humanos, otimizando as defesas do organismo diante de agentes infecciosos. Enfatiza que pessoas ativas fisicamente têm menor chance de apresentar diversas doenças, como diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, patologias crônico-degenerativas que levam seus portadores a serem considerados de maior risco para a infecção pelo coronavírus. E que, além de seu papel preventivo, o exercício físico é uma importante ferramenta no tratamento e controle destas citadas doenças, pois pacientes descompensados são ainda mais suscetíveis às complicações e agravamentos da infecção pelo COVID-19. E fazem um apelo a população: “pessoas ativas, especialmente os idosos, devem ser incentivadas a tentar manter seus exercícios físicos, mesmo que sejam necessárias algumas adaptações quanto a locais de prática ou contatos pessoais, procurando sempre prestar atenção às orientações dos órgãos oficiais de saúde.”

Mensagem do treinador Mário Sergio – proprietário da Run & Fun