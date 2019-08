Atenção mulheres, 6ª Beauty Run será dia 6 de outubro

Prova feminina de 6K promovida pela Sephora espera reunir 3.500 participantes na região do Shopping Eldorado. Inscrições vão ser abertas em breve e a divulgação será no Facebook. #sephora #corridafeminina #corridaderua #BlogCorridaparaTodos

Sim, o grande diferencial é o kit repleto de cosméticos. Quem quiser correr de verdade deve se programar para chegar 1 hora antes da largada e já garantir um lugar na frente. Esta prova costuma lotar, as inscrições evaporam, e é praticamente impossível correr se você largar atrás. A grande maioria vai mesmo é caminhar. Aliás, outra vantagem de chegar cedo é conseguir agendar os tratamentos gratuitos disponíveis. Amo todos eles!

A arena da 6ª edição da Sephora Beauty Run – “Partiu, beleza?” será montada no Shopping Eldorado, patrocinador do evento, na zona oeste de São Paulo, e a largada está programada para às 7h, em percurso plano na Marginal Pinheiros. Chame aquela amiga que sempre diz que vai começar a correr, só que não; e vá com ela – no caminha/corre/caminha.

Todas as atualizações da prova serão divulgadas no evento da corrida criada na fanpage da marca no Facebook: https://www.facebook.com/events/2301072413477283/. No primeiro lote a inscrição vai custar 250 reais, depois subirá 10 reais. O valor pode ser parcelado em até três vezes.

Vamos ao tão desejado kit da corrida da Sephora: camiseta, bolsa, short personalizado e amostras de produtos – e a um kit finisher estimado em R$450, que poderá ser escolhido no momento da inscrição e retirado na entrada da arena do Shopping Eldorado, logo após a prova. Nesta edição, o kit traz itens de algumas das 26 marcas participantes – como Benefit, Bourjois, Bumble and bumble, Caudalie, Clinique, Dermage, Dermal, Laura Mercier, M.A.C, MAKE UP FOR EVER, Nuxe, Smashbox, Too Faced e muito mais.

O pré e pós-evento contam com uma programação única que inclui aulões, ativações das marcas, massagens, experimentações e atrações musicais. A loja do Shopping Eldorado estará aberta durante o evento exclusivamente para as participantes, trazendo, ainda, uma área promocional criada para as corredoras. Ao final da corrida, todas poderão relaxar e curtir um show com uma atração musical surpresa na própria arena.

Pra quem ainda não conhece, a Sephora é a maior rede de produtos de beleza do mundo, que inspira seus clientes a desfrutarem de um destino completo de beleza. Fundada na França em 1970 e adquirida em 1997 pela LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton – maior conglomerado internacional de artigos de luxo – hoje a marca possui mais de 2.600 lojas em 32 países. A Sephora é reconhecida em todo o mundo por seus conceitos exclusivos no varejo e experiência única de compra, que estão presentes no design de suas lojas, na expertise de seus consultores de vendas, na experiência interativa de compra e, principalmente, na combinação incomparável de mais de 200 marcas de prestígio que oferecem uma vasta gama de produtos, incluindo cuidados para o cabelo, pele, corpo, banho, fragrância e maquiagem, bem como a linha Sephora Collection.

SERVIÇO:

6ª Sephora Beauty Run

Data: 6 de outubro de 2019

Local: Shopping Eldorado – Avenida Rebouças, 3970 – São Paulo (arena no estacionamento do shopping), largada às 7h na Marginal Pinheiros

Modalidade: corrida feminina, trajeto de 6 km

Valor da inscrição: 1° lote – R$250 / 2° lote – R$260

Forma de pagamento: parcelamento em até 3x no cartão de crédito

Retirada do kit:

3 a 4/10, nas lojas Sephora do MorumbiShopping e Shopping Pátio Paulista.

3, 4 e05/10, na loja do Shopping Eldorado.

O horário da retirada será das 10h às 22h.