Atenção, sorteio de inscrição para a Xtreme Race

Aproveitem a oportunidade!! O Blog Corrida para Todos está sorteando uma inscrição para a Xtreme Race, corrida de obstáculos que acontece dia 28 de novembro em Arujá (SP). São 8km e 16 obstáculos. Serão três pelotões, o primeiro largará às 8h30 no Instituto Perfect Liberty. Além dos tradicionais e desejados obstáculos, como a travessia suspensa, o túnel de lama, a pirâmide e o rastejamento, novos desafios serão lançados na etapa de Arujá.

Para participar do sorteio, basta enviar os dados abaixo para silherrera@gmail.com . Colocar no assunto: Sorteio Xtreme Race.

O prazo vai até meia-noite de 24 de novembro de 2015. Só serão aceitas inscrições com os dados completos. O resultado será divulgado em 25 de novembro. Se não quiser apostar na sorte, as inscrições vão até 25 de novembro. Mais informações sobre a prova no site: XtremeRace