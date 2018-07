Atividade física com Robson Caetano da Silva

Confira como participar desse treino com nosso velocista medalhista olímpico e muito mais, entre as dez novidades da semana do mundo da corrida de rua.

Um, Dois , Três e Vai!

Quem frequenta a praia no Recreio, no Rio, já viu uma galera treinando com camisetas verde limão com Robson Caetano da Silva. O velocista aposentado voltou a treinar na praia para manter a forma e logo um grupo quis acompanha-lo. “Como não conseguiam me acompanhar e sou formado em Educação Física, comecei a dar um treino de funcional e algumas rodagens, com foco em qualidade de vida, e depois faço o meu treino”, conta o detentor do recorde sul-americano dos 100m rasos. Os treinos rolam nas manhãs de terças, quintas e sábados, no cantão da praia da Macumba, a 200m do posto 10. E aos sábados em frente ao quiosque da Tia Salete. Mais infos no Instagram @robsoncaetanodasilva

Campeonato juvenil norte-americano na TV

O atletismo nos EUA é tão forte que até o juvenil tem canal de TV próprio online e está transmitindo ao vivo o USATF National Youth Outdoor, que termina amanhã, dia 30. Para assistir clique aqui – É necessário criar uma conta.

Up! Night Run

Foi muito bacana a corrida na noite de sábado, 24 de junho, na região central de São Paulo. Com inscrições a R$ 28 e patrocínio da SulAmerica, os sete mil participantes curtiram muito. Participei pela primeira vez deste circuito. Fiz os 5k caminhando forte – estou me recuperando de uma lesão – em 49 minutos. Retirada do kit foi na Declaton, retirada do chip e devolução na área da concentração da corrida. Guarda volumes, ok. Hidratação, ok. Destaque para o palco, com cenário bem bacana para fotos, que ficou com fila direto. Destaque também para o grupo de corredores Sabudega – bem animados e simpáticos. Dicas: quem quiser correr tem que chegar uma hora antes e já se posicionar na frente. Os caminhantes são maioria no 5km e formam paredões intransponíveis. Há também muitos buracos no asfalto, uma corredora caiu no km 3, e ficou deitada chorando alguns minutos até alguém do apoio chegar. Aliás, faltou policiamento da PM, só havia uma viatura em todo trajeto. Foi triste de ver também centenas de famílias “morando” em frente ao Pátio do Colégio – a criançada fez uma festa e tanto para os corredores nesse trecho. O trajeto é bem bacana para curtir com os amigos e tirar várias selfies nos pontos turísticos. Ponto positivo: massagistas da área VIP da SulAmerica, recebi uma massagem maravilhosa – estalou tudo. Ponto negativo: distribuição de bananas verdes na chegada…. Impossível de comer. Fica aqui minha humilde sugestão: que tal o 10k começar 15 minutos antes do 5k, assim daria mais espaço para a galera correr – sem obstáculos? #corredoresnapazcomcaminhantes #corridaparatodos #sabudegarunners

Corrida Cartoon em São Paulo

Está confirmado para 3 de setembro em São Paulo a Corrida Cartoon 2017. O tema deste ano é “Todo Mundo é um Herói” com os anfitriões Ben 10 e as Meninas Superpoderosas. Além da corrida, que é dividida em quatro categorias de acordo com a faixa etária das crianças, o evento tem como atração um grande palco onde os personagens do Cartoon Network, que fazem shows, brincadeiras e sorteios no aquecimento do público. A organização é da BFerraz. A prova será no Campo de Marte. As inscrições vão abrir em breve.

Dez anos do Circuito Vênus

Junte as amigas para comemorar correndo!! O Circuito Vênus, só para mulheres, está completando dez anos. As provas estão marcadas para 3 de setembro em São Paulo, 17 de setembro em Brasília e 23 de setembro no Rio – agora na Marina da Glória. Organização da Iguana Sports. E como a mulherada pediu, agora com 15K, 10K e 5K. Inscrições a parti de R$ 99 – valor até 13 de julho, quando haverá virada de lote.

Extreme em São Luiz do Paraitinga

Galera que prefere montanhas ao asfalto atenção. Dia 5 de agosto tem etapa do Circuito Extreme em São Luiz do Paraitinga – prova noturna! Três percursos: 8k, 13k e 21,4k. Retirada do kit na tarde da prova, o que facilita muito para quem for viajar pra lá. Inscrições já estão abertas – clique aqui

Corrida do Bope no Rio

Abriram esta semana as inscrições para a 4ª Corrida Soldado do BOPE – distâncias de 6k e 10k. A prova será dia 15 de outubro, com largada e chegada no interior do Batalhão de Operações Policiais Especiais, em Laranjeiras. “Dessa vez o diferencial é que cada um pode escolher a cor da camiseta no ato da inscrição”, conta Rafael Sodré, cabo do BOPE e organizador do evento. “Estão disponíveis as cores cinza, verde e rosa”, completa. Ao longo do trajeto haverá três postos de hidratação para os 6K e cinco postos para os 10K, além de frutas e isotônico na chegada. Ao todo são mil vagas. Clique aqui para se inscrever –

Corrida na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba vai promover dia 20 de agosto a 1ª Corrida de Rua da Instituição. O evento é organizado pela Acadepol e comemora a data de fundação da Polícia Civil de Carreira no Estado da Paraíba, criada no dia 21 do mesmo mês de 1981. A ideia é promover o entrosamento com a população por meio da atividade física. São 600 vagas, inscrições online – www.policiacivil.pb.gov.br, valores entre R$ 40 e R$ 65 – primeiro lote. Percursos em três modalidades: 5 K, 10K e 3K (caminhada. A largada e a chegada das provas estão marcadas para o Busto de Tamandaré, na orla da Capital.

New Balance no Brasil

Mariana Pires acaba de assumir o marketing da marca norte-americana no Brasil. Ela veio da Mizuno, onde atuou no lançamento da UpHill Marathon – um case no mercado running brasileiro. Essa contratação indica que devemos ter novidades em breve. Os corredores brasileiros agradecem.

Sucesso: Mizuno Run Talks lotado

No último sábado as inscrições para a palestra do mês lotaram e, por conta disso, ela foi transferida do show room para o auditório, no mesmo edifício em outro andar. Os treinadores Mário Sérgio Reis e Daniel Neves deram dicas incríveis sobre as maratonas de Chicago e Berlim, em breve aqui no blog. O próximo Run Talks será dia 8 de julho, sobre as maratonas de Amsterdã e Buenos Aires. E falando em Mizuno, a marca acaba de divulgar que entregou dia 27 de junho o um cheque no valor de R$ 103.201,27 – referente ao total das pré-inscrições para o sorteio das vagas da UpHill Marahton – para a Associação Bonjardinense de Turismo (ABT), entidade sem fins lucrativos cujo objetivo é organizar e divulgar o turismo da área da Serra do Rio do Rastro (SC), onde acontece a maratona.