Atividade física deixa as pessoas mais energizadas, confiantes e calmas

Acaba de ser lançado o mapa ASICS Mind Uplifter™, que mostra em tempo real o impacto da atividade física nas mentes das pessoas em todo o mundo. O mapa, patrocinado 100% pela Asics, faz parte do primeiro estudo global ao vivo para mostrar como diferentes esportes afetam o estado cognitivo e emocional de pessoas em todo o mundo. Dados iniciais indicam que após o exercício 16% dos participantes ficaram mais energizados, 11% mais confiantes e 9% mais calmos. Entre as modalidades, basquete, aulas fitness e corrida geraram o maior grau de elevação emocional.

O mapa fornece uma imagem de como as elevações da mente individuais – capturadas por meio do recém-lançado ASICS Mind Uplifter™ – contribuem para o humor coletivo de uma cidade, região e do mundo como um todo. Interativo e facilmente personalizável, o mapa pode ser filtrado por diferentes características, esportes e eventos. Os usuários também podem localizar no mapa a elevação de sua própria região ou cidade, podendo colocar, literalmente, seu local no mapa enquanto registram suas melhorias mentais ao longo do ano.

Dados coletados no dia 18 de junho, por exemplo, revelaram que os participantes ao redor do mundo estavam 16% mais energizados, 11% mais confiantes e 9% mais calmos após o exercício, mostrando o quão importante o esporte é para estimular nosso bem-estar mental. Esses dados também mostram que o basquete gera atualmente o maior grau de elevação emocional logo após o exercício, com 27%. Seguido por aulas fitness (16%) e corrida (10%).

Lançada para marcar o início da missão da ASICS de elevar um milhão de mentes em todo o mundo em 2021, a ferramenta Mind Uplifter™ permite que os usuários vejam o impacto que diferentes esportes podem ter em sua mente em 10 métricas emocionais e cognitivas, usando uma combinação de digitalização facial e coleta de dados de auto relato. “É muito emocionante ver a pesquisa da nossa equipe Asics se concretizar na forma do Mind Uplifter™️. Como atleta, sei que o esporte me ajuda de tantas maneiras, mas ter o impacto do exercício no seu bem-estar mental tão claramente na sua frente é uma descoberta que eu sei que beneficiará as pessoas em todo o mundo, e é por isso que me sinto tão orgulhoso de desempenhar um papel em seu desenvolvimento!”, destaca a triatleta Beth Potter, da equipe da Escócia.

Em breve as pessoas também poderão comparar e monitorar o impacto que diferentes esportes como corrida, tênis e basquete têm em suas próprias mentes ao longo do tempo com a adição de uma nova função de galeria na ferramenta. Para marcar isso, a ASICS fez parceria com atletas de elite como Iga Świątek e Alex de Minaur, ambos tenistas, para compartilharem suas melhorias mentais em uma variedade de esportes – desde aqueles em que fizeram seus nomes, até aqueles que gostam de praticar em seus tempos livres. Todos os participantes são encorajados a compartilhar seus resultados nas redes sociais usando #UpliftingMinds, mostrando como diferentes esportes impactam suas mentes de maneiras diferentes.

Para participar:

1. ACESSE http://minduplifter.asics.com/ e cadastre-se.

2. ESCANEIE seu rosto para registrar seu estado emocional.

3. RESPONDA as perguntas desenvolvidas cientificamente para medir suas funções cerebrais.

4. CONCLUA pelo menos 20 minutos de exercício para elevar sua mente.

5. REPITA os passos dois e três.

6. OBTENHA seus resultados do Mind Uplifter™e COMPARTILHE em suas redes sociais com a #UplifitingMinds.

7. VEJA como seus resultados estão contribuindo para o World Uplift Map (a partir de 1º de julho).

Para saber mais sobre a missão da ASICS de mover um milhão de mentes, visite: https://minduplifter.asics.com/mind-uplift