Atletas de elite de 9 países confirmam presença na Maratona de São Paulo

Dia 7 de abril a disputa promete ser acirrada na 25ª Maratona Internacional de São Paulo, na edição que já está sendo considerada a mais forte da história! #maratona #MaratonaSP #BlogCorridaParaTodos

Além dos nossos bravos representantes virão fundistas de primeira linha da Eritréia, Tanzânia, Quênia, Sérvia, Uganda, Marrocos, Peru e Etiópia. Ao todo serão 18 atletas profissionais que virão do estrangeiro do ranking ouro, prata e bronze da IAAF. Vale lembrar que a prova é a única Bronze Label da IAAF no Brasil e vale seletiva para o “Abbott World Marathon Majors Age Group”.

Vamos às feras: os quenianos Joseph Aperumoi, com o tempo de 2h08min26seg em Amsterdã, David Kemboi Kiyeng, 2h06min26seg em Paris, e Bernard Cheruiyot Chepkwony, 2h10min42seg na Coréia; o etíope Melaku Melatu, 2h09min27seg no Japão. No feminino, as quenianas Ednah Mukhwana, com 2h26min37seg em Beirute no ano passado, e Faith Jeruto Chemaoi, com 2h28min54seg em Sevilha, e a etíope Sifan Demise, com 2h26min46seg na Maratona de Sevilha, aparecem como favoritas.

Representando nosso país os bravos: Marcos Alexandre Elias, com 2h17min35seg na Maratona de Porto Alegre, Marizete Moreira dos Santos, 2h39min08seg, na Maratona de Roma, e Graciete Moreira C Santana, com 2h38min33seg, na Maratona de Sevilha. O atleta Solonei da Silva, bicampeão de prova, estava confirmado, mas acabou desistindo em razão de contusão.

A entrega do kit de participação acontecerá durante a EXPO ATLETA MARATONA DE SÃO PAULO, no dia 5 de abril, das 8h às 20h, e no dia 6 de Abril, das 8h às 18h, no Ginásio Ibirapuera – Quadras Anexas – Rua Manuel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera – São Paulo. Para os atletas de Elite e Cadeirantes Elite será no dia 6 de Abril, das 13h30 às 16h, no NOVO HOTEL JARAGUÁ – Rua Martins Fontes, 71 – Centro – São Paulo.

Transporte

A organização aconselha o uso do transporte público, através das estações do Metrô Higienópolis, Mackenzie, Paulista, Marechal Deodoro, Clínicas, Nossa Senhora de Fátima e Sumaré. Que estão em um raio de 1,5 km a 2 km da Praça Charles Miller e estarão abertas a partir das 4h40. Outras duas estações do Metrô que estão próximas da largada são Barra Funda e Santa Cecília, em um raio de 2km a 2,5 km.

Haverá também um local específico para desembarque por transporte via aplicativos na região do Pacaembu, o qual será informado junto com a entrega do kit de participação. Outra forma de se chegar ao Pacaembu será através das linhas de ônibus, que podem ser acessadas no site do evento através do link www.sptrans.com.br.

Vale lembrar que o serviço de Guarda-volumes estará disponível na Largada e será levado para a Chegada após às 7h15 da manhã. Na Largada também haverá lanche e hidratação pré-prova. E atenção “pipocas”: vocês não serão bem-vindos e não haverá hidratação ou nenhum outro serviço disponível aos não inscritos. A Maratona Internacional de São Paulo 2018 é uma realização e organização da Globo e Yescom, com apoio especial da Prefeitura de São Paulo e Sampacor. A supervisão técnica é da CBAt, FPA e IAAF e AIMS

Resultados 2018

Masculino

1) Solonei da Silva (BRA), 2h15min55seg

2) Wellington Bezerra da Silva (BRA), 2h16min06seg

3) Goodfrey Kosgei (QUE), 2h16min38seg

4) Philip Kiplimo (UGA), 2h16min50seg

5) Paulo Kimutai (QUE), 2h17min18seg

Feminino

1) Andréia Hessel (BRA), 2h40min07seg

2) Shewaye Woldemeskel (ETH), 2h41min37seg

3) Valdilene Silva (BRA), 2h42min38seg

4) Adriana Aparecida da Silva (BRA), 2h42min55seg

5) Carmen Aguilera (PAR), 2h48min03seg

Melhores tempos

Ao longo de sua história, a prova conseguiu tempos bastante expressivos, com destaque para o feito do brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima (BRA), que estabeleceu o recorde em 2002, com 2h11min19seg, e a queniana, Rumokol Chepkanan, com 2h31min31seg, em 2012. Também conseguiram tempos expressivos no masculino os quenianos Stanley Biwot, com 2h11min21seg, em 2010, e David Kemboi (QUE), com 2h11min53, em 2011. No feminino ainda se destacaram a queniana Carolyne Komen, com 2h35min51seg, em 2015, e marroquina Samira Raif, com 2h36min01, em 2011.

Todos os campeões da Maratona de São Paulo (Masculino / Feminino)

2018 – Solonei da Silva (BRA)m 2h15min55s/Andréia Hessel (BRA), 2h40min07s

2017 – Paul Kimutai (QUE), 2h17min56s/ Leah Jerotich (QUE), 2h41min58s

2016 – Paul Kimutai (QUE), 2h17min14seg/Alice Kibor (QUE), 2h35min56seg

2015 – Asbel Kipsang (QUE), 2h15min15s/Carolyne Komen (QUE),2h35min51s

2014 – Paul Kangogo (QUE), 2h14min16s/Rumokol Chepkanan (QUE), 2h42min27s

2013 – Stanlei Koech (QUE), 2h16min07/Samira Raif (MAR), 2h38min23s

2012 – Solonei da Silva (BRA),2h12min25s/Rumokol Chepkanan (QUE),2h31min31s*

2011 – David Kemboi (QUE), 2h11min53s/ Samira Raif (MAR), 2h36min01

2010 – Stanley Biwott (QUE), 2h11min21s/Marizete Moreira (BRA), 2h39min26s

2009 – Elias Chelimo (QUE), 2h13m59s/ Marizete Moreira (BRA), 2h42m24s

2008 – Claudir Rodrigues (BRA), 2h17m07s/Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h42m20s

2007 – Reuben Chepkwek (QUE), 2h16m05s/ Jacqueline Chebor (QUE), 2h40m12s

2006 – Rotich Solomon (QUE), 2h15m15s/ Margaret Karie (QUE), 2h39m24s

2005 – José Teles (BRA), 2h19m47s/ Márcia Narloch (BRA), 2h40m39s

2004 – Franck Caldeira (BRA), 2h17m30s/ Margareth Karie (QUE), 2h40m10s

2003 – Genilson da Silva (BRA), 2h16m26s/Mª do Carmo Arruda (BRA), 2h39m12s

2002 – Vanderlei de Lima (BRA), 2h11m19s*/ Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h36m07s

2001 – Stephen Rugut (QUE),2h14m30s/ Marizete Rezende (BRA), 2h38m57s

2000 – David Ngetich (QUE), 2h15m21s/ Márcia Narloch (BRA), 2h40m15s

1999 – Paul Yego (QUE), 2h15m29s/Márcia Narloch (BRA), 2h37m20s

1998 – Diamantino dos Santos(BRA), 2h16m55s/ Viviany Oliveira (BRA), 2h39m58s

1997 – Kipkemboi Cheruiyot (QUE), 2h17m07s/ Viviany Oliveira (BRA), 2h42m13s

1996 – Chalam El Maali (MAR), 2h15m21s/ Janete Mayal (BRA), 2h41m40s

1995 – Luiz A. dos Santos (BRA), 2h17m11s/Ilyna Nadezhda (RUS), 2h49m33s