Atletas de SC e BA vencem a Meia Maratona do Rio

Amanheceu um domingo perfeito para correr, com sol, sem vento e temperatura amena, na capital fluminense. Às 5h da manhã, 14 de novembro, foi dada a largada da Meia Maratona do Rio no Leblon e os atletas correram os 21k até a Marina da Glória. O evento, adiado desde junho de 2020, marcou a volta das grandes corridas de rua ao calendário brasileiro. Cruzaram em primeiro a linha de chegada Simone Ponte Ferraz (01:15:21), de Jaraguá do Sul (SC), e Marcos Fernandes da Cruz (01:08:42), de Lajeadinho (BA).

Tanto Marcos, 37 anos, quanto Simone estrearam no evento. Marcos, que há seis meses treina em Brasília, vinha de quatro vitórias consecutivas nos 21km. “Como treino a 1.200m de altitude nossa expectativa era de pódio, e graças a Deus veio a vitória. Aproveito para parabenizar a organização pela ótima qualidade da competição”, afirmou atleta, que tem como próximo desafio a Volta da Pampulha, que será realizada em dezembro, prova que na última edição ele ficou em terceiro.

Já Simone, 31 anos, teve um ano espetacular, ela representou o Brasil nos 3 mil metros com obstáculos na Olimpíada de Tóquio, e agora venceu a Meia do Rio com melhor marca pessoal. “Nunca havia vencido uma corrida de rua tão importante e este título veio para coroar um ano espetacular”, contou a atleta.

Também marcou presença na competição a maratonista Adriana Aparecida da Silva, que agora vive uma fase transição para treinadora. “Com a ida do Claudio Castilho para a CbaT, como CEO, estou treinando alguns atletas dele”, conto a Adriana, que só participou para curtir a prova.

Na segunda-feira, dia 15 de novembro, é o dia da Maratona do Rio| Cosan 2021. Com largada no Aterro do Flamengo em direção ao Centro da Cidade, o percurso da prova ocupará as ruas do Centro, passando pela Monumento dos Pracinhas, Praça XV, Museu do Amanhã, Boulevard Olímpico, AquaRio, Roda Gigante, Rua Primeiro de Março e MAM. Diferente de anos anteriores, desta vez o percurso não vai passar pelo Túnel Rio450. A prova segue para Copacabana e Ipanema até a fazer a volta no final da praia do Leblon, retornando em direção ao Aterro. A largada será às 5h da manhã e contará com postos de hidratação de 3 em 3km.

A Maratona do Rio 2021 conta com Patrocínio Master das marcas Cosan, Claro e Ortobom. A marca esportiva oficial é a Olympikus e a prova tem o patrocínio da cerveja Michelob Ultra, isotônico Gatorade, sucos Do Bem, NewOn e da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio. Os apoiadores são a Rede Windsor de Hotéis, Estácio, Prefeitura do Rio, Estácio, Hortifruti, Metrô e Eletromídia. E as rádios oficiais Rádio Cidade e JBFM.

Pódio

MASCULINO

Marcos Fernandes da Cruz (01:0842) Frederico Santos Abraão (01:10:00) Willdeberg Claudino dos Santos (01:10:35) Leonardo Willrich Padilha Padovany (01:10:57) Fabio dos Santos Sanches (01:12:46)

FEMININO