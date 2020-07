Aula virtual gratuita com Ivaldo Bertazzo

Todo mundo pode participar, desde o atleta profissional, ao corredor amador, o caminhante e até o sedentário. Para ter uma experiência completa, coloque uma roupa confortável, fique descalço e separe um espaço na sala para poder se movimentar, pelo menos um metro quadrado, e boa viagem ao bem estar. O objetivo da aula é promover o autoconhecimento, entender como seu corpo se movimenta, a psicomotricidade. O Ivaldo tem muita experiência e sabe como ninguém explicar os movimentos. Com isso o aluno ganha maior poder de concentração, bem estar e tônus muscular. Ou seja, o. O Ivaldo, que atua na área do movimento desde os anos 70, usa objetos que as pessoas costumam ter em casa, como toalhas, lençóis; e outros 14 objetos vêm na caixa – quando a pessoa faz a matrícula.

Como escreveu Drauzio Varella no prefácio do livro “Cérebro Ativo- Reeducação do Movimento”, do Ivaldo Bertazzo, “a fartura e o conforto do mundo atual criaram uma armadilha que nos aprisionou em cadeiras, poltronas, bancos de automóveis e elevadores. Se a evolução tivesse planejado o corpo humano para a serventia de hoje, para que membros tão longos?”Inúmeras horas sentando trabalhando, não faz bem ao nosso organismo, e Ivaldo tem exercícios ótimos para isso. E vamos combinar que com a pandemia esse cenário se agravou ainda mais. Tiro por mim, fico horas sentada trabalhando no computador, a hora que levanto até me sinto estranha. Fora que não saio para correr desde 18 de março…, que falta me faz correr na rua… Mas semana passada retornei a correr num trampolim de jump, dentro da sala mesmo. E aulas do Ivaldo têm me feito um bem danado. #ficaadica