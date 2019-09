“Aulão do Bem” vai arrecadar fundos para a APAE de São Paulo

Proaction Sports e a Hopu Yoga irão promover, em 28 de setembro, a segunda edição do “Aulão do Bem”, na Serraria do Parque do Ibirapuera (Portão 7), na capital paulista.Os espaços das aulas serão divididos por modalidade e contarão com opções para todas as idades e aptidões. O evento visa arrecadar recursos para a APAE DE SÃO PAULO, que é parceira do projeto. A inscrição custa R$ 50 e vale para três aulas, e será 100% doada para a APAE. #fazerobemfazbem #aulaodobem #blogCorridaParaTodos

Com o objetivo de promover saúde e bem-estar aos participantes, entre 8h e 12h, vão rolar 24 aulas bem bacanas. Vai ter funcional, cross fit, luta, ballet fit, yoga, meditação e uma programação especial para a criançada. Veja abaixo a programação completa. As aulas vão ser ministradas por professores conceituados e com grande atuação no mercado esportivo.

Os interessados devem se inscrever nos sites www.hopuyoga.com.br ou www.proactionsports.com.br. O valor é de R$ 50 por adulto participante e dá direito a 3 aulas. Haverá a entrega de um kit com camiseta, bolsa, snacks saudáveis e outros mimos. Crianças de 5 a 12 anos também devem ser inscritas, mas estão isentas do pagamento e não receberão o kit.

As vagas são limitadas e todo o valor arrecadado será direcionado à conta da APAE DE SÃO PAULO, que é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que há 58 anos previne e promove a saúde das pessoas com deficiência intelectual, além de apoiar a sua inclusão social e a defesa de seus direitos, produzindo e disseminando conhecimento. Atua desde o nascimento ao processo de envelhecimento, propiciando o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e o emprego apoiado, além de oferecer assessoria jurídica às famílias acerca dos direitos das pessoas com deficiência intelectual. Pioneiro no Teste do Pezinho no Brasil e credenciado pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem Neonatal, o Laboratório APAE DE SÃO PAULO é o maior da América Latina em exames realizados.

PROGRAMAÇÃO:

SPOT 1

8h30 às 9h30 – Treino Funcional – @allandmenache e @vanessa.menache

9h45 às 10h45 – Treino Fight – @munrafuncionalfight

11h às 12h – Treino Mahamudra – @mahamudrabrasil

SPOT 2

8h30 às 9h30 – Power Ballet – @raissadesouzarossi

9h45 às 10h45- Fit Dance – @_rodrigor3 e @rafaelprotein

11h às 12h – Boot Camp – Bodytech – @bt_bodytech

SPOT 3

8h30 às 9h30 – Vinyasa Flow Yoga- @brunapaludetti

9h45 às 10h45 – Boot Camp – Sett Acdemia – @settacademia

11h às 12h – Power Yoga – @rafavercosa.mbt

SPOT 4

8h30 às 9h30 – Vinyasa Yoga – @miriam.aguiar

9h45 às 10h45 – Ashtanga Yoga – @alinefernandesyogini

11h às 12h – Hatha Yoga – @danyyoga

SPOT 5

8h30 às 9h30 – Acro Yoga – @marianyoga.mbt e @camposbibis

9h45 às 10h45 – Vinyasa Yoga – @anitacarvalho

11h às 12h – Ashtanga Yoga – @danysayoga

SPOT 6

8h30 às 9h30 – Flow Wheel – @flowwheel

9h45 às 10h45 – Vivendo com mais essência e menos excesso – @anaraia

11h às 12h – Yoga Integrado – @marcia_de_luca

SPOT 7

8h30 às 9h30 – Meditação – @flaviaschuler

9h45 às 10h45 – Meditação – @renatafrocha

11h às 12h – Meditação – @satyanatha

SPOT KIDS