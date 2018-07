Aulas diferentes para turbinar os treinos

Academias criam novos modelos de aulas para melhorar a experiência dos alunos indoor. #treino #BlogCorridaParaTodos #corrida #gym

Se você se sente um hamster na gaiola enquanto corre na esteira ou pedala no rolo pode rever seus conceitos. Recentemente participei de um evento da Fila (foto abaixo, sou a segunda da direita para esquerda) no Just Run Club, na Vila Olímpia, e de uma aula de Torq Cycle Experience na Bio Ritmo, no Campo Belo, e gostei. Muito melhor correr na esteira ou pedalar em grupo, com professores animadaços, iluminação de balada, som bacana e clima de competição. Anima qualquer um.

No início das aulas os professores passam um por um para explicar as regulagens, como tudo funciona e ajudar cada um dos participantes. O treino de bike da Bio Ritmo tem um apelo verão – tornear as pernas. As bikes são super práticas de regular. Elas possuem um microcomputador capaz de personalizar o treinamento e fazer com que cada aluno obtenha o melhor desempenho durante os 45 minutos de aula, queimando até 400 calorias.

O professor de educação física Gustavo Galhardo explica que é interessante inserir bicicleta no plano de treinamento de corrida, já que esta não gera impacto e ajuda a ganhar condicionamento. Além das luzes, os telões exibem uma pedalada cada vez em um lugar diferente e maravilhoso, vi uma na Califórnia, e também o desempenho de cada um – e como ninguém quer ficar na lanterninha, acaba gerando uma competição saudável. A playlist fica a cargo de cada um dos professores. Olha, os 45 minutos passaram voando e realmente sai de lá com as pernas durinhas.

A pegada do Just Run Club é diferente, não é uma academia que você paga por mês. Você paga por aula ou por um pacote de aulas. São treinos de corrida para melhorar a performance, tem para melhorar a postura, ou com funcional junto, com bike, ou só de funcional – a partir de 45 min. Você reserva e paga tudo pela internet. Clima de balada, som bacana, esteiras de primeiro mundo e professor ligado em todos os alunos. Fiz um de corrida de 45 minutos – foi a primeira vez na vida que gostei de correr na esteira.

Nesta linha de tornar a prática da corrida mais agradável na esteira a Bio Ritmo criou o Race Bootcamp, mesclando corrida e funcional em aulas de 45 a 60 minutos. Também com iluminação e som diferenciados. Vale dar uma conferida e perder uns quilinhos antes das festas do fim do ano.