Aumenta o número de etapas do Circuito Sesc de Corrida

Democratizar o acesso às corridas de rua e chamar atenção para a importância da prática esportiva. Esses são os principais objetivos do Circuito Sesc de Corridas que, desde o ano passado, acontece em todas as regiões do país. Em 2018 foram 107 provas com 100 mil atletas no total. Este ano, o número subiu para 120 corridas e a expectativa é de participação de 110 mil atletas.

As distâncias das corridas são as clássicas 5K e 10K, e o evento engloba atividades para a família, como caminhada e recreação. “Além da corrida, são realizadas ações de lazer, integração e entretenimento, por meio de uma programação variada com jogos educativos, música ao vivo e aulão de ginástica e alongamento para os atletas e familiares”, explica Bruno Rodrigues, técnico de lazer do Departamento Nacional do Sesc. O valor das inscrições variam de um estado para o outro, ou com preços populares, cerca de 50 reais, ou ingresso solidário (com a doação de alimentos não perecíveis).

“No início é muito difícil correr, mas com foco e treinamento é possível alcançar todos os objetivos”, conta o mato-grossense Joel Martins, de 40 anos, que corre há um ano. Já Katilene Leite, 41 anos, considerada uma veterana desse circuito, começou a correr há cinco anos e desde então vem colhendo os benefícios da atividade física regular. “A corrida me ajuda em tudo, desde as tarefas mais simples do dia a dia até as mais complexas. Mudei meu estilo de vida, passei por um processo de reeducação alimentar e posso dizer que hoje estou muito melhor física e mentalmente”, conta Katilene, que nesse período perdeu 18 quilos. “Com força e foco é possível alcançar qualquer meta. Não é fácil, mas só depende da gente”, conclui.

As próximas provas do Circuito acontecem em Contagem (MG – 15/9); Pelotas (RS-15/9), Jequié (BA- 14/9); , Salvador (BA – 27/10), Gramado (RS – 6/10), Torres (RS – 29/9) e Araripina (PE – 1º/9). Mais informações em circuitosesc.com.br.