Banco dá desconto em corridas de rua para seus correntistas

Clientes do Banco do Brasil ganham descontos de 25% em 30 das principais corridas de ruas em todo país. #BlogCorridaParaTodos #corridaderua #promoção

A iniciativa possibilita a oferta de benefícios e desconto exclusivo de 25% nas inscrições para clientes BB portadores do cartão Ourocard (limitado a duas inscrições por CPF). A plataforma é composta de 30 provas com diferentes características: corridas de rua (percursos de 5km, 7km, 9km, 10km e 21km), corridas de obstáculos e travessia aquática. As inscrições podem ser feitas pelo site ourocard.ativo.com.

As competições ocorrem entre julho e dezembro deste ano, em nove cidades brasileiras: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Sebastião (SP) e São Paulo (SP). A expectativa é de que participem mais de 180 mil atletas.

A parceria proporciona aos clientes BB portadores do cartão Ourocard benefícios exclusivos nos eventos consolidados no calendário nacional, tais como: desconto de 25% na inscrição (limitado a duas inscrições por CPF); desconto de 15% e parcelamento exclusivo na Ativo Store; troca de pontos Livelo por inscrições, com preços reduzidos e sem taxa de conveniência (pelo site livelo.com.br); além de parcelamento exclusivo em até 3x sem juros. Clientes com Ourocard Platinum, Grafite, Black, Infinite e Nanquim contam com benefícios adicionais para: acesso à área Vip dos eventos e download gratuito da foto do participante. Bem que meu banco poderia fazer a mesma coisa, viu #CEF e #Itaú, mas com liberdade total da escolha da corrida, no Brasil e no exterior. Aí iria ficar mega top!!

Além dessa promoção para colocar os correntistas para correr, o primeiro banco a ser fundando no Brasil patrocina um circuito de corrida de rua desde o ano passado.

Com o nome de Circuito Banco do Brasil de Corrida, percorreu oito cidades nas cinco regiões do país. Neste ano, o Circuito foi ampliado para 16 cidades. Salvador (BA), Fortaleza (CE), Belo Horizonte, Vitória (ES), Curitiba (PR) e Recife (PE) já receberam as etapas. As próximas serão em Ribeirão Preto, 24 de junho, Manaus (AM), 1º, e São Paulo (SP), 22, em julho, com Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC) nos dias dia 05 e 12 de agosto, respectivamente. Os corredores podem se preparar para Cuiabá (MT), em 02 de setembro, para Campinas (SP), no dia 14 de outubro, e Campo Grande (MS), no dia 21, também de outubro. Fecham as etapas deste ano Bauru (SP), 11, e Brasília (DF), 18 de novembro. Este circuito foi pensado e desenvolvido para ser um evento de incentivo e motivação para toda a família, com provas de corrida de rua com dois percursos adulto (5k e 10k) e um percurso para crianças (1k). A edição reuniu 24 mil corredores inscritos para as provas e outros 4,8 mil familiares.

Confira as corridas da promoção

Julho

8/7/18 ESTAÇÕES INVERNO – RIO RIO DE JANEIRO 8/7/18 ESTAÇÕES INVERNO – SALVADOR SALVADOR 15/7/18 ESTAÇÕES INVERNO – RECIFE RECIFE 15/7/18 ESTAÇÕES INVERNO – CURITIBA CURITIBA 29/7/18 GOLDEN RUN ASICS – RIO RIO DE JANEIRO

Agosto

5/8/18 BRAVUS – MONSTER SÃO PAULO 5/8/18 23ª CORRIDA DO CENTRO HISTÓRICO SÃO PAULO 11/8/18 NIGHT RUN 2 – RIO RIO DE JANEIRO 11/8/18 NIGHT RUN SPECIAL – SP SÃO PAULO 12/8/18 ESTAÇÕES PRIMAVERA – BRASÍLIA BRASÍLIA 19/8/18 ESTAÇÕES PRIMAVERA – BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE 26/8/18 GOLDEN RUN ASICS – BH BELO HORIZONTE 26/8/18 ESTAÇÕES PRIMAVERA – FORTALEZA FORTALEZA

Setembro

2/9/18 ESTAÇÕES PRIMAVERA – CURITIBA CURITIBA 16/9/18 ESTAÇÕES PRIMAVERA – RECIFE RECIFE 22/9/18 NIGHT RUN DF 2 BRASÍLIA 30/9/18 ESTAÇÕES PRIMAVERA – RIO RIO DE JANEIRO 30/9/18 MEIA DE SAMPA SÃO PAULO 30/9/18 ESTAÇÕES PRIMAVERA – SALVADOR SALVADOR

Outubro

21/10/18 GOLDEN RUN ASICS – DF BRASÍLIA 27/10/18 NIGHT RUN FOR 1 FORTALEZA

Novembro

10/11/18 NIGHT RUN 2 – SP SÃO PAULO 11/11/18 DELTA RJ 3 RIO DE JANEIRO 25/11/18 ESTAÇÕES VERÃO – BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE

Dezembro