Bekele vence a Maratona de Berlim a 2 segundos do recorde mundial

Fortes emoções nesta 46ª edição da Maratona de Berlim. Com trajeto plano, a prova sempre é cenário de quebra de recordes. Neste domingo, 29 de setembro de 2019, foi a vez dos recordes pessoais (RP). Ashete Bekere, da Etiópia, cruzou a linha de chegada com o tempo de 2:20:14 – seu novo RP. E no masculino, o também etíope, Kenenisa Bekele, 37 anos, beliscou o recorde mundial, vencendo com a impressionante marca de 2:01:41, a 2 segundos o novo do recorde mundial, do queniano Eliud Kipchoge, estabelecido há um ano nesta mesma maratona: 2:01:39. #Berlin42 #Maratona #BlogCorridaParaTodos

Com esta marca, Bekele se tornou o segundo maratonista mais rápido da história! A categoria feminina teve direito até a sprint final. Mare Didaba liderava a prova, quando na reta final foi surpreendida por Ashete Bekere, que guardou energia e a ultrapassou sem dó nem piedade.

“Venho de um histórico de lesões e estou muito feliz de ter estabelecido meu novo recorde pessoal, 80 segundos mais rápido”, disse Bekele ao cruzar a linha de chegada. O fundista quase quebrou no km 31, mas conseguiu se recuperar e mandou ver. “Antes da corrida nem imaginava em quebrar o recorde mundial, fiquei muito feliz mesmo com esse resultado”, acrescentou.

O segundo e terceiro também são da Etiópia: Birhanu Legese (2:02:48, RP de mais de um minuto) e Sisay Lemma (2:03:36). Como prêmio Bekele faturou 40 mil euros e mais 30 mil euros por ter corrido abaixo de 2:03! Participaram da 46ª Maratona de Berlim 46,983 corredores de 150 países.