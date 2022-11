Black Friday do corredor

Bora aproveitar a Black Friday para se inscrever nas corridas de rua? Pensando nisso, a plataforma Ticket Sports acaba de abrir a Sports Week, de 18 a 29 de novembro, apenas pelo app. São descontos de até 50%. Entre as modalidades disponibilizadas estão corridas de rua, trail running e triathlon. E os sites oficiais da Nike, adidas, ASICS, Mizuno, Fila e Olympikus estão com boas ofertas de tênis. Confira abaixo.

“Queremos que essa temporada de descontos seja memorável e marque a vontade cada vez maior dos participantes em finalmente voltar com tudo ao esporte. O momento é ideal para o planejamento do calendário de provas do próximo ano e com o app a experiência se torna completa.” afirma Gabriela Donatello, Gerente de Marketing do Ticket Sports.

O App Ticket Sports foi lançado em fevereiro deste ano por conta da necessidade de acompanhar a crescente tendência de compras através do mobile. A ferramenta ganhou relevância no mercado esportivo e hoje são mais de 110 mil usuários engajados, que escolheram realizar as suas inscrições de forma fácil e intuitiva.

Confira abaixo alguns eventos que estarão contemplados e a porcentagem de desconto aplicada para a data: Meia Maratona de Angra – 50%, Circuito Rei e Rainha do Mar 2022 – Etapa Rio de Janeiro – 25%, VIII Inclusão a Toda Prova – Instituto Olga Kos – 20%, Indomit Pedra do Baú – Ultra Trail 2023 – 15%, Maratona de Salvador 2023 – 15%, Xterra Buzios e Itabira – 10%, Claro Uphill Marathon Corcovado – 10%, Timão Run 2022 – 10% e Corrida e passeio Circuito Rios e Ruas 2023 – Margens do Rio Pinheiros – 10%.

Vamos aos pisantes, no site da Nike, o tênis Pegasus Turbo Next Nature Feminino está com 23% de desconto – de R$ 1299,99, por R$ 999,99. No site da adidas, o Adizero Boston 10 está com 30% de desconto, de R$ 1.999,99 po R$ 839,99. Da ASICS, o Novablast 2, masculino preto, está com 39% de desconto, de R$ 899,99 por R$ 549,99. Da Mizuno, o Wave Sky 3 masculino está com 50% de desconto, de R$ 799,99 por R$ 399,99. Da Fila, o Racer One feminino está com 42% de desconto, de R$ 379,90 por R$ 219,90. Da Olympikus, o Corre 1 está com 45% de desconto, de R$ 399,99 por R$ 219,99. Todos parcelam no cartão de crédito. Boas compras!!!