Black Friday para corredores

Hoje em dia, com dinheiro curto e inflação, é bom literalmente correr para aproveitar as promoções da Black Friday, dia 26 de novembro. Separamos cinco para nossos leitores, três já estão valendo.

MEIA DE COMPRESSÃO – A Sigvaris estará com descontos entre 30% e 50%, em toda a loja, apenas no dia 26 de novembro. A UP 17 e a UP25 (Ultrapressure) está com uma promoção bem bacana, você testa, se não gostar, a marca devolve o dinheiro. Ela melhora a circulação, previne cãibras e melhora a recuperação muscular. A Linha UP é indicada para quem pratica esportes, seja amador ou profissional. Ela oferece mais firmeza nas pernas e diminui a vibração, além de retardar o desgaste muscular. A Linha UP é composta por dois modelos: a UP 25, indicada para atividades de média e alta intensidade; e a UP 17, indicada na recuperação muscular após a atividade física. O preço delas é entre R$ 178 e R$ 215. Link do site aqui.

ÓCULOS DE SOL – A Mormaii dá 30% de desconto no Thunder cinza escuro. E como o verão está chegando, esse acessório será indispensável para as corridas diurnas outdoor. Tem armação apenas na parte superior e é bem leve. Custa R$ 299,00 e está por R$ 209,30, em até oito vezes sem juros. Link do produto aqui.

SMART WATCH – A Polar está anunciando a maior Black Friday da história, mas só vão divulgar os preços na sexta-feira. O grande lançamento do ano é o Grit X Pro, que custa R$ 4.599,00, vai que fica pela metade do preço. Já tá rolando o esquenta com pulseiras e acessórios com desconto de 30%. Parcelam em até dez vezes sem juros, e quem pagar com PIX tem 5% de desconto. Link do site aqui.

TÊNIS – A Asics já começou a promoção. Um dos modelos com maior desconto é o Roadblast Tokyo masculino, de R$ 599,99 por R$ 299,99, em até cinco vezes sem juros. Edição limitada em homenagem a Tóquio. Cabedal em knit. Só tem o número 39, Clique aqui. O feminino só tem o 34 e está mais barato ainda R$ 279,99. Clique aqui.

VESTUÁRIO FEMININO – Deu a louca na Authen. A marca especializada em vestuário esportivo para a mulher brasileira está com descontos de até 80%. Lançaram a Coleção Black Friday, desenvolvida exclusivamente para a ação, e que vai na contramão das tradicionais liquidações que costumam ofertar produtos de coleções passadas e com pouca variedade de tamanhos. Além disso, alguns produtos de outras linhas terão descontos de até 80%, com isso as clientes poderão encontrar bermudas a partir de R$59,90 e tops a partir de R$45,90. Promoção já está valendo e termina dia 28. Clique aqui.