Bombeiros participam de corrida de rua em Brumadinho

A quarta edição da Iron Runner 14k rolou no sábado, 6 de julho, no Instituto Inhotim, maior museu de arte moderna ao ar livre do mundo, que fica na cidade mineira que teve 4% de sua área atingida pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em janeiro. #corridaderua #brumadinho #inhotim #BlogCorridaParaTodos

A cidade vive do turismo e com esta prova quis divulgar que Inhotim não foi atingida e que o local é seguro. Aliás a corrida este ano contou com a parceria Associação de Turismo de Brumadinho (ATBR), que lançou, em maio, a campanha “Abrace Brumadinho” para resgatar o fluxo normal de visitantes à região, esclarecendo que a cidade segue viva e de braços abertos para os turistas.

Inhotim é um paraíso de cultura em Minas Gerais. Estive no parque há quatro anos e pretendo voltar, o local é imenso, arborizado, com altimetria desafiadora para os corredores.

Cento e dezoito bombeiros, que atuaram nos salvamentos, correram a Iron Runner e foram homenageados no pós- prova. “Foi uma satisfação ter participado de uma fase crítica das buscas e agora estar com esta ação social em prol de Brumadinho”, relatou Marcos Vinícius de Lima, dos Bombeiros.

Pedro Esteves, 29 anos, garantiu o bicampeonato. “É uma competição que gosto bastante de disputar. Este ano, em especial, a prova foi ainda mais importante, em função da tragédia que se abateu sobre Brumadinho, local sede do evento esportivo. Queria fazer parte desse momento com os outros atletas da cidade. Ser bicampeão aqui dentro de Inhotim foi relevante demais, que sou de família de corredores. Foi tudo mágico. Foi tudo oomo planejei”.