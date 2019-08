BOOST Run retorna ao calendário das corridas de ruas

Corrida de rua da adidas com duas distâncias e que contempla desafio de um 1K no final para os 100 primeiros colocados será realizada em 6 de outubro no Campo de Marte, na capital paulista. Inscrições já estão abertas. #corridaderua

É uma prova bacana para quem tem perfil bem competitivo, e quer desafiar os amigos de assessoria, ou familiares. Com o conceito 5K + 10K + 1K – correr 5K, depois mais 10K e, se conseguir ficar entre os cem primeiros, correr mais 1K. O corredor/a poderá participar individualmente ou em duplas, com cada pessoa correndo uma das distâncias principais. O quilômetro final será corrido pelos 100 melhores tempos de cada categoria, valendo vagas para Maratona de Berlim (modalidade individual) ou Maratona de Buenos Aires (modalidade dupla), além de prêmios exclusivos.

As inscrições para BOOST RUN SP abriram no dia 29 de julho e os valores são de R$129,99 para modalidade individual, ou R$119,99 por pessoa na modalidade dupla. O kit conta com camiseta oficial da prova (feminina ou masculina), chip, canudo reutilizável, uma réplica de caixa de calçado BOOST exclusiva, além de vale-experiências e descontos de parceiros. O kit da inscrição será entregue diretamente na casa do corredor. Isso é novidade e deve agradar. Mas atenção, para contar com esse serviço Delivery by adidas o endereço da entrega tem que ser na capital paulista e a inscrição tem que ser efetuada até 19 de setembro. Depois dessa data, o kit deverá ser retirado. As inscrições devem ser feitas no site da adidas e vão até 29 de setembro, porém, são 5 mil vagas, e elas podem se esgotar antes desse prazo.

Outro detalhe, não podem participar menores de 18 anos. E maiores de 60 anos têm 50% de desconto na inscrição. A primeira largada será do 5K às 7h; e tem tempo de corte: 45 minutos. A segunda largada, dos 10k, será às 8h05 – com tempo de corte de 1h30. Os tempos são bem generosos – vamos combinar. A ideia é participar das duas provas, chegar entre os 100 primeiros e correr mais 1K do Desafio. Se o corredor estourar o tempo na primeira prova está automaticamente desclassificado do Desafio, mas pode correr os 10K. Quem estourar o tempo da segunda prova também será desclassificado.

Para ter chances reais de participar do desafio, o corredor deve completar os 5k em até 27 minutos e a corredora, em 30 minutos – e o dobro desses tempos nos 10K. Do Desafio vão participar 500 pessoas. Os 100 melhores corredores, as cem melhores corredoras, as cem melhores duplas mistas, cem melhores duplas femininas e as cem melhores duplas masculinas. Mas Silvia, essa conta não está errada? Não. Das duplas vai apenas uma pessoa como representante. Vai encarar??

Além da corrida, vão rolar atrações especiais, um Food Park para curtir depois do corre, experiências únicas e um show surpresa de encerramento a ser revelado em breve.

SERVIÇO

BOOST RUN SP – CAMPO DE MARTE

Data: 6 de outubro de 2019

Distância: 5K + 10K + Desafio 1K

Inscrições: de 29 de julho a 29 de setembro

Valor: R$ 129,99 (modalidade individual) ou R$ 119,99 (pessoa/modalidade dupla). Esse valor pode ser parcelado

Local: Aeronáutica Campo de Marte – PAMA (Parque de Material Aeronáutico de São Paulo)

Endereço: Av. Braz Leme, 3258 – Santana – São Paulo – SP

Horários:

6h – Abertura

7h – Largada 5K

8h – Largada 10K

10h15 – Desafio 1K

11h – Premiação e Show