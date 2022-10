Bota Pra Correr Milagres teve até show surpresa da Iza

Botei pra correr e pra curtir em grande estilo no fim de semana. Depois de três meses de fisioterapia e dois de treino de força voltei pro corre. Objetivo, concluir o percurso de 10km do Olympikus Bota Pra Correr (BPC) etapa Milagres, dia 22 de outubro, na paradisíaca praia de São Miguel dos Milagres, a cerca de 2 horas de carro de Maceió (AL). Segunda edição desse circuito, que reúne o correr, o curtir e o celebrar em locais maravilhosos do nosso Brasil, teve as inscrições esgotadas – 800 no total. E terminou em festa, com show surpresa da Iza. Para 2023, o briefing já foi feito e em fevereiro vão divulgar os locais das duas etapas do BPC no segundo semestre, ambas com um trajeto em asfalto e um trilha. E vão manter o patrocínio das maratonas de Porto Alegre e São Paulo; e mais oito “eventos” diferentes em cidades distintas, que dialoguem com as provas.

Cheguei a Milagres na sexta-feira, e já arrumei duas companheiras para o corre. A estratégia era correr 1km e andar 1 minuto, até finalizar a prova. Acordamos às 4h15 da manhã no sábado, 22 de outubro. A largada era na praia do Marceneiro, que ficou famosa por causa do casamento do youtuber Winderson e por ter uma das festas de réveillon mais caras do país, a Celebration – R$ 15 mil. O traslado para a largada foi às 5h50, a estrada – mão dupla sem acostamento, que se transforma na avenida principal do povoado – seria interditada. Chegamos com bastante antecedência ao local da largada. Porém, um dos ônibus do traslado ficou preso no trânsito e largamos com 20 minutos de atraso. Havia uma estrutura bacana na largada, com água e banheiros.

No briefing da véspera, a diretora da prova Shubi Guimarães explicou que o percurso de 10km teria um pouco mais -10.300. Que largaríamos na areia, depois seguiriamos por uma trilha de terra batida e por fim a estrada, o pessoal dos 21km seguiria à esquerda e do 10km, à direita, em direção ao Hotel Angá, onde boa parte dos inscritos estava hospedada, inclusive eu. Ah, quem corresse com tênis Olympikus participaria de um sorteio para correr a próxima etapa, em 2023, com todas as despesas pagas. No trajeto, a população colou cadeiras nas calçadas e fizeram uma torcida linda para os corredores. A chegada seria na praia.

Shubi explicou que nosso principal obstáculo seria o calor, todos estavam cientes disso. Haveria postos de hidratação a cada 1,5km. Para minimizar o lixo, cada corredor levou seu copo de silicone, que veio no kit, para utilizar na hidratação. Você pode correr com ele no pulso, ou colocar nos bolso da bermuda. Estava tão quente que o staff promoveu banhos de água gelada pra lá de revigorantes. Também havia ambulâncias e equipe de socorro. No kit veio o tênis também, o Corre 2.

O Bota Pra Correr é ótimo para quem quer unir a corrida ao turismo, e levar a família e os amigos juntos. O foco não é performance, mas rola também. Os atletas da marca sempre são convidados, o que sobe a régua para podiar. E também é uma oportunidade única de conviver um pouco com os atletas profissionais. Outro diferecial é que parte das vagas são reservadas aos moradores locais.

Fomos no corre e anda, e logo mudamos as paradas para os postos de hidratação, depois retomamos a estratégia inicial. Nos últimos 2km corri sozinha, me desgarrei um pouco das duas, estava com tanto calor que só queria parar após cruzar a linha de chegada. Meu medo era que os joelhos doessem, mas isso não aconteceu. Logo que entrei na praia não dava para ver o pórtico, tirei forças não sei de onde, tava todo mundo andando, mas segui firme. Um pouco mais à frente vi o pórtico, e bora lá. Que emoção, finalizei em 1 hora, 31 minutos e 13 segundos. Fiquei feliz da vida. Minhas amigas chegaram minutos depois. Voltei para cruzar a linha de chegada com a última delas, foi emocionante. E sem dores nos joelhos! Aproveito para agradecer também a meu físio Márcio Daniel e toda a equipe do Trata Moema, que me ajudaram muito no tratamento da lesão no meu menisco, e a professora de Educação Física Nathália Majado, do time da Care Club Parque do Povo, que me acompanha nos treinos de força focados para corrida.

Logo que cruzei a linha de chegada vi o Márcio Callage, diretor de Marketing da Vulcabras, que tinha acabado de correr os 10km – também no corre anda – pela primeira vez na vida. Parabéns Márcio! Os campeões no 10k foram o fundista Daniel Neves, e a fundista Raísa Marcolino. Nos 21km tivemos empate no primeiro lugar, com Welligton Cipó e o mais novo contratado da Olympikus Giovani dos Santos. Finalizaram em 1 hora e 19 minutos de mãos dadas. E emendaram mais 9km pela areia, queriam fazer 30 km no sábado. O sorriso largo deles diz mais do que qualquer resenha. Em segundo, veio o alagoano Pedro Reis, que foi convidado por Márcio no voo São Paulo – Maceió. “Sentamos próximos no voo e ele comentou que tentou se inscrever, mas as inscrições estavam esgotadas e consegui inscrevê-lo, ele mora em São Paulo e a família é de Alagoas, estava indo visitar a família de férias”, conta. Pedro foi o terceiro da meia maratona – 1:25:16.

Para Raisa, além do calor, o grande desafio foi correr na areia fofa da praia. Na etapa anterior, na Chapada Diamantina, ela foi também a campeã. Nos 21km, deu Valéria Mello, única amadora dos aqui citados, com 1:38:05. Ela participa desde a primeira etapa, em 7 de julho de 2019, no Jalapão, quando começou o namoro com Eduardo Suziki, youtuber do canal Tênis Certo. Eles acabaram se casando e esse circuito tem um valor especial para o casal, que viaja o mundo para mostrar os melhores tênis, maratonas e corridas. “Consegui defender meu título”, celebrou. Na edição passada, ela correu os 10k e ficou em segundo. Mas nas outras edições, venceu a meia maratona feminina.

Na dispersão, água de coco, frutas, bolos, isotônicos à vontade. E também massagem. A premiação com troféus foi às 11 horas. Troféus com jangadas e peixes-boi. As medalhas traziam as mesmas imagens – peixe-boi para o 10k e jangada para a meia. Aliás, a única reclamação que ouvi foi de um corredor a respeito da tradicional maneira de se prender o número de peito na camiseta da prova – os famigerados alfinetes. Fica aí o desafio para a próxima etapa, pensar em uma maneira inovadora para isso. Aliás, muito interessante onde colocaram o detector do chip de cronometragem – em cima do pórtico. Poderia ser assim em todas as provas, sempre tem um que tropeça no tapete da cronometragem.

Tá, mas qual tênis calcei? Usei o Corre 2 e adorei. Não esquentou meu pé, não pegou em nenhum canto, não me deu bolhas ou calos. E entrou menos areia do que pensei que entraria. Calço 35 e uso 37 para correr. Meu pé incha durante a corrida e por usar o tênis 36 quase perdi as duas unhas dos dedinhos. Em 2019, por ordem da dermatologista, passei a usar o 37. As unhas voltaram. E há três meses, o ortopedista me indicou correr apenas com tênis com bom amortecimento.

NOVIDADES PARA 2023

Agora vamos as novidades. Após a corrida, Marcio Callage concedeu entrevista coletiva para os jornalistas que estavam cobrindo a prova. Ele explicou que o Bota Pra Correr cumpre um papel importante dentro do ecossistema principal da marca, que é a corrida. “A corrida que faz da Olympikus uma marca esportiva, e nossa vocação é ser a marca mais próxima do corredor brasileiro. E em vez de publicidade investimos em eventos, para conhecer o Brasil correndo. E a prova não é para dar lucro, abrimos agora para 800 inscrições e não vamos aumentar mais que isso, é uma experiência, um evento que convidamos influencers, formadores de opinião, executivos da marca, lojistas, colaboradores, é um evento para ser exclusivo”, destacou.

Sem copiar receitas prontas das grandes marcas esportivas e fugindo do óbvio, a Olympikus vem conquistando seu espaço, com produtos bem superiores dos de dez anos atrás, modelos que vem agradando o corredor brasileiro. Melhorou muito a qualidade, a durabilidade e a tecnologia embarcada. E as vendas refletem isso, há três trimestres estão batendo recordes de venda, com a corrida ajudando muito no valor total. No total, a Olympikus oferece 40 modelos no portfólio de calçados. E já venderam 15 milhões de tênis este ano.

Fascinado por festivais de música, Márcio vai colocando sua print no BPC, que sempre tem uma festa bem bacana na noite da corrida. E desta vez foi uma FESTA, um show surpresa com IZA. Ela e bailarinos com looks da Olympikus em um show para os 800 convidados, que puderam levar acompanhantes. Com certeza foi inesquecível celebrar à beira mar, com um show maravilhoso. Quero só ver os próximos.

Voltando aos calçados esportivos, para 2023 a família Corre – Vento, Grafeno, Corre – vão ganhar atualizações, que serão anunciadas em fevereiro. Aliás, eles acabam de ganhar novas cores. E para 2023 mais uma novidade, um modelo para trilha. “Para esse modelo de trilha fizemos uma parceria com a Vibran e para o novo Grafeno, com a Michelin”, revelou Márcio, sem dar mais detalhes. Os modelos serão ainda mais tecnológicos, já que a marca investiu R$ 400 milhões, durante quatro anos em equipamentos para Pesquisa e Desenvolvimento. Conversei com uma das testadoras da Olympikus, ela garantiu que os novos modelos vão surpreender e muito, que os novos modelos começaram a ser desenvolvidos há cerca de um ano. *Silvia Herrera viajou a convite da Olympikus.

CAMPEÕES

10k

21K