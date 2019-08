Brasil ganha bronze na Olimpíada dos Transplantados

O World Transplant Games, mais conhecido por Olimpíada dos Transplantados, está sendo disputado em Newcastle, no Reino Unido, entre 17 e 23 de agosto, com 2.300 participantes, de 53 países. Representando o Brasil, a triatleta transplantada de coração Patrícia Fonseca conquistou uma medalha de bronze na prova de ciclismo em dupla, pedalando ao lado Priscila Pignolatti, transplantada renal. #WorldTransplantGames #BlogCorridaParaTodos

Nesta quarta, 21 de agosto, Patrícia, que é atleta do HCor, onde fez o transplante, disputa prova de 400m na natação (Triatlo) e revezamento medley 4 x 50m na natação. E na quinta, do revezamento 4 x 100m, no atletismo. Os atletas, com idades entre 6 e 84 anos, competem em 16 modalidades em 13 locais. As competições são abertas ao público e gratuitas. As modalidades são: Tiro com arco, Atletismo, Badminton, Basquete, Ciclismo, Dardos, Futebol, Golfe, Petanque, Squash, Natação, Tênis de Mesa, Tênis, Boliche, Triatlo e Voleibol. As festividades começaram no domingo passado, 18 de agosto, com a Gift of Life Run – corrida e caminhada de 5K aberta a toda a população. O valor das inscrições – 10 libras – foram doados para a Graham Wylie Foundation, que realiza os jogos.

Priscila escreveu esta homenagem em seu Instagram: “Cada vento contra foi um suspiro longo para aqueles que aguardam por um pulmão. Cada gota de suor gasta com aquela energia boa foi para aqueles que aguardam um fígado ou rim. Cada visual lindo que apreciamos foi para aqueles que aguardam pelas córneas. Cada acelerada no coração foi para aqueles que aguardam por um coração. Foi para #todos os transplantados! Foi para todos os que estão na fila à espera de um órgão ou medula! Foi para o Brasil”.

De acordo com o fisioterapeuta Lucas Thiago Sampaio Pereira (HCor), na corrida de 5k Patrícia bateu o seu próprio recorde fazendo 31:19. “Na prova de ciclismo 10k ela realizou em 26:44. Já na prova do time em ciclismo de 20k, ela garantiu o bronze na Olimpíada dos Transplantados para o Brasil. A evolução da Patrícia está surpreendente. Ela faz trabalhos com acupuntura para equilibrar tanto o corpo como o emocional, além de favorecer uma recuperação mais rápida e otimizar o desempenho muscular para preparação das provas”, conta Lucas.

É a segunda vez que a atleta participa desse tipo de competição. A primeira Olimpíada foi em 2017, na cidade de Málaga, na Espanha. Patrícia foi a primeira transplantada de coração a terminar a sequência do triatlo na história da Olimpíada e, também, a primeira brasileira transplantada a participar do evento.

Em agosto do ano passado, Patrícia participou dos Jogos Panamericanos para Transplantados Transplant Games of America, em Salt Lake City nos Estados Unidos e também da 9ª edição dos Jogos Latinoamericanos para Transplantados, que aconteceu na cidade de Salta, na Argentina no final de 2018. As competições renderam 7 medalhas para Patrícia, sendo 4 em Salt Lake City (dois ouros: triatlo e corrida e duas pratas: ciclismo e natação) e 3 em Salta (um ouro: natação e duas pratas: triatlo e revezamento/natação).

Desde o nascimento Patrícia não conseguia realizar tarefas triviais do dia a dia. Ela não brincava como as outras crianças, não participava das aulas de educação física e nunca pode praticar esportes. Em muitos momentos precisava de cadeira de rodas porque não tinha forças para andar, além de perder eventos de família e festas com amigos devido ao cansaço. Aos 20 anos o coração dava sinais de que precisaria de um transplante. Em março de 2015, ela entrou na fila do sistema nacional de transplantes e no dia de seu aniversário, 29 de julho, do mesmo ano, Patrícia recebeu um novo coração no HCor. “Quando eu passei pela porta do centro cirúrgico, eu falei: vocês nunca viram alguém mais feliz passar por essa porta”, lembra Patrícia.