Brasileiro vence importante campeonato fitness nos EUA

Quarentão e ex-gordinho, o personal trainer paulista Rodrigo Sangion venceu a categoria Model Fitness do World Beauty Fitness & Fashion(WBFF), um dos mais importantes campeonatos de fitness do mundo.

Essa categoria Model Fitness premia o melhor visual e corpo mais atlético e definido. Isso é que é superação. “Eu tinha vergonha até de ficar sem camisa na praia. Resolvi virar o jogo quando uma amiga de um aluno comentou, na minha frente, que ele estava melhor que o personal trainer dele”, revela Sangion.

Sangion pratica corrida de rua cinco vezes por semana e tem entre seus alunos: a top model Izabel Goulart, o DJ Alok e o cantor Thiaguinho. O concurso foi realizado no sábado passado, dia 16 de junho, em Orlando (EUA) e o brasileiro concorreu com outras 60 pessoas. Além do principal prêmio do WBFF, Sangion foi faturou a premiação de “o mais bem vestido”. Na sua apresentação em traje de gala, ele usou um terno Ricardo Almeida, com produção do personal stylist Yan Acioli.

Filho de pai obeso, ele resolveu participar de campeonatos de fitness justamente para manter-se motivado a treinar e a fazer dieta, já que a sua genética não ajudava. Na primeira vez que competiu nos Estados Unidos, Sangion ficou apenas com a 19ª colocação. Ele é dono da academia Les Cinq Gym, em São Paulo, frequentada por vários famosos, como Reynaldo Gianecchini, Bruno Gagliasso, Ricardo Tozzi, Mariana Ximenes, Claudia Raia e Fernanda Souza. “A minha vitória é um incentivo a todas as pessoas infelizes com o corpo e que acham que não vão conseguir virar esse jogo”, diz Sangion.