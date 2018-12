Brasileiro é o corredor de rua mais conectado do mundo

Este um dos dados da pesquisa anual do app Strava, que reúne também bikers, um dos mais usados globalmente. #pesquisa #corridaderua #app #strava #BlogCorridaParaTodos

Que a corrida de rua é um fenômeno em todo mundo, isto ninguém mais duvida, mas pesquisas como esta conseguem dar uma cara à nossa tribo. Uma das principais características apuradas foi o engajamento. Os brasileiros têm 2,3 vezes mais seguidores que a média global e recebem quase 3 vezes mais kudos (as curtidas do Strava) do que a média global. Já tinha esta impressão mesmo, a galera dá uma força para conquistarmos nossas metas, nem que seja completar o primeiro 5k no trotinho.

“Temos uma ferramenta que tem tudo a ver com o povo brasileiro, que gosta de ver e ser visto. O engajamento local mostra o quanto isso é relevante por aqui. E o crescimento das atividades também reforça o vértice social do Strava, que impulsiona a prática esportiva em conjunto”, afirma Guilherme Guimarães, country manager do Strava no Brasil.

Aqui no Brasil, os corredores de rua, usuários do app, fizeram o upload de 1,4 milhão de corridas (aumento de 94,6%) no trajeto casa-trabalho. Ou seja, estamos literalmente correndo do trânsito. Eu mesma já fiz isso, na volta do trabalho.

No dia 13 de dezembro, o Strava lançou no Brasil seu relatório anual de dados “Year In Sport” (Ano do Esporte), revelando novos insights em sua comunidade com mais de 36 milhões de atletas, em 195 países. Só no Brasil, já são mais de 4,5 milhões de usuários. O estudo contém dados de 01/10/2017 a 30/09/2018.

Outros números:

Nossos números preferidos:

• Mais de 36 milhões atletas Strava carregam atividades em 195 países – no Brasil são 4,5 milhões de usuários.

• 25 atividades carregadas a cada segundo, 15,3 milhões a cada semana

• Mais de 300 celulares e dispositivos GPS compatíveis

• Mais de 165 funcionários, a maioria em São Francisco

• Mais de 1.100 atletas profissionais estão no Strava

• 1 milhão atletas se unem ao Strava a cada 30 dias

• 2,3 bilhões de kudos dados entre os atletas no ano passado

• Mais de 4 milhões de fotos compartilhadas no Strava por semana

• R$ 15,90 por mês ou R$ 119,90 por ano para tirar o máximo proveito do seu esporte com os 3 Pacotes Summit

• Mais de 130 cidades em que as viagens cotidianas ao trabalho ficaram mais fáceis graças ao Strava Metro