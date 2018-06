Brasileiros vencem corrida de montanha em Portugal

Depois de sete dias de prova, César Picinin foi o homem mais rápido e Cal Nogueira faturou o bicampeonato da principal categoria feminina da Peneda-Gerês Trail Adventure 2018, trail run realizada na região norte de Portugal, entre os dias 12 e 18 de maio. #BlogCorridaParaTodos #TrailRun #CorridaDeMontanha

“Quando a gente quer alguma coisa, não existe limite. Basta você se dedicar e ter uma preparação bem feita. É uma questão de corpo e mente, além de entrega total. Não é fácil, mas no final é uma alegria que compensa tudo. Gosto muito destes momentos, porque sei que vale cada passo dado para chegar aqui. Vontade e alegria são os segredos para alcançar esta meta”, concluiu Cal Nogueira, que festejou seu aniversário de 50 anos nesta prova. “Chegar nesta idade e correr feito uma menina, é muito bom. São frutos das escolhas de ter uma vida saudável, me alimentando de forma correta e dormindo bem, além da prática esportiva. Só alegria saber que estou disputando com mulheres de alto nível e conquistando meus objetivos”, comemorou Cal.

Nossa brasileira de ouro, Cal Nogueira é mineira de Ouro Preto. Mais uma vez não, ela não deu chance para as rivais e concluiu os sete dias de prova em 28h11min40, 3h3min02 à frente da alemã Karin Giessen-Vink. O top 3 teve ainda a inglesa Elizabeth Wiggins, com o tempo de 32h26min47.

Foram 211 km percorridos, em um total de 10.000 m de altimetria acumulada. A largada foi em Ponte da Barca, com a primeira corrida para aquecer as pernas: 15 km. No dia seguinte, em Arcos de Valdevez, os atletas percorreram mais 38 km. Na segunda-feira (14), na disputa entre Sistelo e Melgaço, foi a vez da etapa mais longa: 50 km. A principal categoria da competição, Advanced, ultrapassou sua metade na terça (15), quando os corredores completaram mais 30 km e até ali já haviam superado 133 km. A reta final da Peneda-Gerês Trail Adventure continuou com mais 27 km entre Pitões das Júnias e Montalegre, outros 36 na penúltima etapa, entre Mizarela e Gerês, para encerrar com os 15 km finais nesta sexta-feira, outra vezes no Gerês, vila que fica próxima à divisa entre Portugal e Espanha.

“Há dois anos vim para cá competir a Peneda-Gerês e agora consegui ser campeão superando atletas muito fortes, o que me faz crer que estou no melhor momento da minha carreira como corredor amador”, comemorou Picinin, mineiro de Barbacena, que venceu com o tempo de 21h30min50, sendo 18 minutos mais rápido que o segundo colocado, o equatoriano Francisco Pinto. Em terceiro lugar ficou o espanhol Imanol Orbegozo, em 22h53min43. Picinin acrescenta que “conseguir ser campeão da prova principal dessa competição, a mais longa e com os atletas de mais alto nível, é algo inacreditável.

O fotógrafo Thiago Lemos, que acompanhou a prova, conta que a Peneda-Gerês Trail Adventure é uma corrida que faz com que os atletas competidores se transformem em uma grande família, pois todos ficam em hotéis reservados pela organização e os almoços e jantares sempre são em grupo e que é muito bacana esse clima de amizade entre os competidores. E Lemos já está com as malas prontas. Segue para a Espanha com outros quatro atletas brasileiros de Trail Run para a maratona de montanha em Zegama, que será disputada neste domingo, 27 de maio. “Dois deles são da seleção brasileira de Trail Run, o Chico Santos, Maria Cecilia Ramos, e os outros dois atletas São, Valmir Lana e a Cal Nogueira”, conta Lemos. Desejamos sucesso a todos!

A Peneda-Gerês Trail Adventure® contou com a participação de 300 atletas de 33 países, para uma semana de aventura e descoberta nas fantásticas trilhas do Parque Nacional Peneda-Gerês. A organização do evento é da Carlos Sá Nature Events® em parceria com a ADERE e os cinco Municípios do Parque Nacional Peneda-Gerês. Conta ainda com o apoio das forças de proteção e socorro e ainda de muitas associações e juntas de freguesias locais. A edição 2019 será de 13 a 19 abril.