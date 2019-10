Brigid Kosgei quebra o recorde mundial na Maratona de Chicago

Mais de 45 mil pessoas participaram neste domingo, 13 de outubro, da Maratona de Chicago (EUA). Manhã ensolarada e de recorde feminino. A fundista queniana Brigid Kosgei diminuiu o recorde feminino dos 42k em 1 minuto e 19 segundos, cruzando a linha de chegada com o tempo de 2:14:04. #maratona #recorde #blogCorridaparaTodos

“O público me incentivou, diziam você vai quebrar o recorde mundial. Senti esse energia e me inspirei”, contou a campeã ao cruzar a linha de chegada. A segunda colocada chegou com 7 minutos de diferença.

Brigid, 25 anos, é a primeira mulher do mundo a correr uma maratona abaixo de 2h15! O recorde anterior era da inglesa Paula Radicliffe – 2:15:25 (2003). Ela decidiu na última hora usar o mesmo modelo de tênis da Nike (Vaporfly Next%) usado por Eliud Kipchoge ontem em Viena. Deu sorte. Pela vitória Brigid ganhou 100 mil dólares mais 75 mil pelo recorde!!

No masculino a disputa foi acirrada até o fim. Lawrence Cherono (Quênia) venceu aos 2:05:45 seguido por Debela Dejene (Etiópia) e Asefa Mengstu (Etiópia) com diferença de apenas 3 segundos entre eles! Este ano Cherono também venceu a Maratona de Boston.