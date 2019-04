Caravana do Esporte chega ao Ceará

Esta ação social mais a Caravana das Artes estarão de 3 a 5 de abril em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana da capital cearense. #caravanadodoesporte #açãosocial #blogCorridaParaTodos

Joelma das Neves Sousa, 34 anos, atleta de revezamento 4×400 metros, visitará as ações nos dias 4 e 5 de abril. Com seis mundiais de atletismo no currículo, diversas competições nacionais, ouro no Troféu Brasil de Atletismo (2018), presença em duas olimpíadas e em dois jogos pan-americanos, medalha de prata no Pan de Guadalajara em 2011, Joelma afirma que “espera contribuir para que as crianças tomem gosto pelo esporte”.

Aos 12 anos, Joelma ingressou no projeto de atletismo da cidade onde morava (Timon, no Maranhão) e chegou ao alto rendimento aos 24 anos. O incentivo veio da irmã, que chegou primeiro ao atletismo por intermédio do treinador que visitava escolas divulgando a modalidade.

Os projetos vão atender mais de 3 mil crianças e adolescentes da rede pública de ensino em estações esportivas e artísticas na grande arena montada no espaço de eventos da Lagoa Prejubaca, área central do município. As atividades estão programadas entre 07h30 às 16h30, para os estudantes e, para a comunidade, a partir das 19h.

Orientadas por especialistas, as crianças vão brincar em 8 miniestações esportivas, em 2 tendas de artes e ver os principais lançamentos da Disney na tenda do Cinema da Caravana. A surpresa ficará por conta dos mais famosos personagens da Disney, Mickey e Pateta, que vão tirar fotos com os estudantes após as sessões de filmes pela manhã e à tarde. Na tenda das Artes, o percussionista Giba Conceição fará oficinas de construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis.

“Observamos cada vez mais que investimentos sociais voltados ao esporte, cultura e lazer transformam a vida das pessoas. As Caravanas são iniciativas que desempenham este papel transformador com professores, crianças e jovens, por meio da educação inclusiva”, afirma Paulo Ramicelli, assessor de diretoria do Instituto EDP, patrocinador das Caravanas.

A comunidade terá acesso gratuitamente a sessões noturnas de cinema na quarta (3) e na sexta (5), e ao Show da Caravana, na noite de quinta-feira (4). Enquanto as crianças brincam, cerca de 200 educadores e profissionais do esporte, educação, assistência social e cultura terão 3 dias de formação continuada com as metodologias Esporte Educacional/Esporte para Todos e Viva com Arte.

Adriana Saldanha, diretora geral dos projetos, afirma que “a Caravana é um movimento de mobilização pelo esporte e pela arte educacional que envolve educadores, gestores, crianças e jovens e visa colaborar para a qualidade da educação”. Nesta etapa, o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil realizará capacitação em esportes para o desenvolvimento do Selo UNICEF, para gestores do município e das cidades do entorno. O Selo é uma iniciativa que visa estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. A Caravana do Esporte contribui para que os municípios avancem nas atividades esportivas que pontuam para obtenção do Selo.

Para Maria Vênus de Andrade Cunha, secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social e secretária interina de Cultura e Turismo, ” o município de São Gonçalo do Amarante recebe com muito entusiasmo e alegria a Caravana do Esporte e das Artes, pois será uma parceria inédita com muita arte, esporte, criatividade e integração. Uma oportunidade única para nossas crianças e educadores na garantia da inclusão social e do bem estar coletivo”.

O secretário de Esporte e Juventude, Nilberto Filho, acrescenta que a Caravana do Esporte permitirá uma “ troca de experiências muito positivas para fomentar o esporte junto aos jovens”. Já a Secretária Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante, Marineide Clementino, destacou a mobilização para a formação de professores com as metodologias Esporte Educacional e Viva com Arte, que deixará um legado junto aos educadores e gestores.

Este projetos de responsabilidade social são de responsabilidade do canal ESPN, da DISNEY e do UNICEF, realizados pelo Instituto Esporte & Educação e pelo Instituto Mpumalanga, e levam todo mês atividades de educação pelo esporte e pela arte a municípios escolhidos em conjunto com o UNICEF. A Caravana do Esporte tem patrocínios: EDP, Itaú, Rede, Alcoa e CMPC, e a Caravana das Artes conta com patrocínios EDP, CMPC, Otis, Rede, Unopar e GTM.