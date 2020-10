Carlos Dias é o embaixador da 1ª Corrida Virtual do GRAACC

Em 27 anos de ultramaratonas, Carlos Dias percorreu 148 mil quilômetros. Este ano ele pretendia correr 1.600 km em 34 dias, de São Bernardo do Campo (SP) a Porto Seguro (BA) – mas foi surpreendido pela pandemia do coronavírus. Após a largada em 15 de março, quando chegou a Guaratinguetá foi avisado da pandemia, e voltou para casa . Em casa, desenvolveu um desafio, conseguiu uma esteira e correu durante 47 horas para conseguir doações para o GRAACC, entidade que ajuda há dez anos, que lançou a 1ª Corrida e Caminhada Virtual da entidade, que realizaria a 20ª edição da corrida beneficente em maio, que teve que ser cancelada. “Cem por cento do valor das inscrições é revertido para o GRAACC, que atende crianças e adolescentes com câncer”, conta Carlos, o embaixador da prova, que pode ser realizada até 20 de dezembro.

“Entre o sonho e sua realização existe um espaço. Esse espaço é a atitude, empatia e protagonismo em querer realizar, manter o foco e entusiasmo e executar cada passo. Na corrida e caminhada em prol do combate ao câncer infantil cada passo conta. Participe da primeira corrida virtual do GRAACC e ajude a transformar km em cura. Na minha carreira percorri 148.000 mil km e sigo aqui incansável pois sou muito fã das crianças do hospital GRAACC e não vejo motivo para desistir dos meus sonhos, pois tenho elas como uma fonte de inspiração gigantesca”, conta Carlos Dias, que tem dois recordes brasileiros no currículo: primeiro ultramaratonista brasileiros a correr 9 mil km em cem dias (do Oiapoque ao Chuí – 2008) e primeiro ultramaratonista sul-americano a correr a correr os quatro desertos mais extremos: Gobi, Antártica, Atacama e Saara (2009).

Carlos conheceu o GRAACC quando realizou um exame prévio à corrida dos desertos e ficou sensibilizado com a magnitude da entidade. Desde então, a cada prova, faz uma doação. O GRAACC foi criado em 1991 para garantir a crianças e adolescentes com câncer todas as chances de cura. Com hospital próprio, tornou-se referência no tratamento e na cura do câncer infanto-juvenil, principalmente em casos de maior complexidade. Possui uma parceria técnica-científica com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) que possibilita, além de diagnosticar e tratar o câncer infantil, o desenvolvimento do ensino e pesquisa. Em 2019, realizou 35 mil consultas, 1.400 procedimentos cirúrgicos e 22 mil sessões de quimioterapia.

As inscrições já estão abertas e a corrida e caminhada pode ser feita até 20 de dezembro. Há opções de 3k a 42k. Após a inscrição, o participante corre ou caminha utilizando um aplicativo de corrida ou GPS para cronometrar o tempo, como o Strava ou Garmin, comprova a realização do percurso,

enviando foto ou informações pelo aplicativo da 99 Run e recebe o kit escolhido via correio, em qualquer região do Brasil. São três opções de kits de inscrição: medalha (R$ 59,90); medalha e camiseta personalizada (R$ 99,90) ou medalha, camiseta personalizada e caneca (R$ 159,90). As inscrições

podem ser feitas no site: funil.99run.com/99run/graacc

“Vale ressaltar que para cumprir o desafio, os participantes devem manter as regras de distanciamento social e evitar fazer o percurso em locais com possíveis aglomerações. O ideal é correr em esteiras ou locais com pouco fluxo de pessoas, sempre respeitando as regras em vigor contra a Covid-19”, comenta Tammy Allersdorfer, Superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAACC.

Carlos ressalta que é importante cada um respeitar seus limites para garantir saúde e prazer na corrida. “Estamos todos voltando aos poucos às atividades, então, não se cobre tanto. Curta a jornada e vamos transformar quilômetros em cura!”, completa.

DICAS DO CARLOS DIAS

– Respeite seus limites e escolha uma distância que está habituado a fazer ou comece com o percurso mais curto, que seja compatível com sua forma física.

– Escolha um dia específico e faça antes um planejamento e preparação para ter uma agenda comparada ao dia de uma prova presencial.

– Escolha o melhor local para cumprir a prova: parque, rua, esteira etc.

– Na esteira, verifique a temperatura ambiente e se o local é bem arejado, na rua ou parque, escolha um local sem aglomeração e procure horários mais tranquilos.

– Imprescindível utilizar a máscara. Já existem modelos para quem faz atividade física.

– Utilize tênis e meias confortáveis, testados antes do dia da corrida.

– Não esqueça da hidratação no dia anterior, durante e depois da prova. Faça hidratação compatível com a distância e tempo que deseja correr. Marque um circuito, por exemplo, hidratação a cada 1 ou 2kms.

– Não consuma alimentos ou suplementos que não está acostumado, para não ter desconforto no momento da prova.

– Use roupas leves e confortáveis e de cores claras se for correr em parques e ruas.

– Importante! Como a prova é virtual, não esqueça de marcar a corrida, seja por aplicativos ou relógios GPS. Tire prints ou fotos, pois os dados devem ser enviados e comprovados.

Confira abaixo a íntegra da entrevista: https://www.instagram.com/p/CG8xT0nH_or/