Carlos Dias vai correr 12 horas seguidas para arrecadar doações

Nosso Super-Humano faz cada coisa que até Deus duvida. Nesta quinta-feira, 22 de julho, o ultramaratonista Carlos Dias realiza o “Desafio 12 Horas na esteira”, com transmissão em Lives no Instagram no perfil @carlosdiasultra entre 8h e 20h, para arrecadar dinheiro para comprar alimentos para as comunidades da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Ele vai correr em uma esteira estrategicamente colocada no Shopping 3 (Av. Paulista, 2064) entre 8h e 20h. Há três maneiras de participar: doação em dinheiro, qualquer valor (pix carlosdias12@hotmail.com); se inscrever no Desafio e agendar um dos 12 horários e correr na esteira ao lado do Carlos; ou se inscrever no Desafio e correr remotamente. Carlos pede para que todos doem também a “quilometragem” no app KM Solidário.

Enquanto ele corre fará 12 Lives, abordando assuntos da área esportiva com convidados especiais, um deles será esta que voz escreve (18h). “O Brasil está vivendo um momento muito difícil com a pandemia, que afetou não só a saúde como a economia do país, dificultando ainda mais a vida de muita gente. Quero passar mensagens de esperança, força e determinação, com muita fé em dias melhores, transformando quilômetros em sorrisos e cura”, explica Carlos. Ele acrescenta que as pessoas devem sempre sonhar e acreditar, independente das circunstâncias em que elas vivem, elas podem ser protagonistas da própria história. Vale lembrar, que o ultramaratonista é embaixador do Graacc e em outubro vai cruzar 250 km em 7 dias no deserto da Namíbia

o mais antigo e com a maior duna do planeta, junto com o paratleta Vladmi Virgílio que perdeu a visão aos 34 anos e encontra nas provas extremas um caminho de expandir seus caminhos.

Quem se inscrever no Desafio ou fizer doações em dinheiro vai receber por e-mail o link para assistir em primeira mão o documentário sobre ele, que deve ser lançado em breve. A JORNADA DO SUPER HUMANO tem direção de Rafael dos Anjos e mostra a história do ultramaratonista Carlos Dias, que já atravessou os quatro desertos do mundo transformando quilômetros em cura e foi considerado Super Humano pelo The History Channel.

KITS DO DESAFIO:

Kit 1 (R$ 25): um certificado de participação

Kit 2 (R$ 50): um certificado de participação e uma medalha especial (frete incluso)

Kit 3 (R$ 75): um certificado de participação, uma medalha especial, uma camiseta de poliamida e uma máscara (frete incluso)

Para se inscrever: clique aqui

Para agendar horário para correr presencialmente – mande WhatsApp para (11) 974394151

Para fazer sua doação – mande um PIX – chave e-mail – carlosdias12@hotmail.com