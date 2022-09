Chaves ganha corrida temática com etapas no Rio e em São Paulo

“Isso, Isso, Isso”, vai ter corrida do Chaves, o personagem mexicano mais adorado de todos os tempos. Será uma 5km, em baterias, e mais caminhada de 2km, com duas etapas em dezembro: Rio de Janeiro, dia 4, e em São Paulo, dia 11. E a ideia é reunir o maior número possível de pessoas vestidas como o personagem no mesmo local. A camiseta da prova é alusiva ao personagem, e quem quiser pode adquirir o gorro, como item opicional.

“Queremos reunir o maior número de pessoas vestidas de Chaves em um só lugar. Será uma corrida para toda a família, esportistas e fãs do personagem” , destaca Henrique Gomes, diretor da Ponto Org Eventos, empresa responsável pelo evento esportivo.

Nas duas etapas os locais vão ganhar painéis instagramáveis com o personagem e espaços da Vila do Chaves. Em São Paulo, o evento será realizado no Parque Villa-Lobos, e no Rio, em Copacabana. A idade mínima para participar da caminhada é 4 anos, e da corrida, 16 anos. Nas duas etapas, a corrida Elite (competitiva com premiação para os cinco primeiros colocados masculino e feminino) abrirá o evento às 8h. As demais baterias, com largadas a partir das 8h30, serão para corredores recreativos; e as às 9h30, será a caminhada.

Há dois tipos de kits de participação. O Premium (R$79,90), que contempla camiseta alusiva ao Chaves, sacochila, número de peito e medalha de participação (camisetas nos tamanhos: 4, 6, 8, 10, 12 anos, BL, P, M, G e GG). E o Basic (R$29,90), com número de peito e medalha de participação. É possível ainda garantir o gorro do Chaves como item opcional por R$45.

O seriado “Chaves” foi exibido originalmente entre de 1973 e 1980, com um sucesso estrondoso, e por isso, foi reexibido várias vezes até 2020, inclusive no Brasil. O primeiro episódio a ser exibido aqui foi o “Matador de Lagartixas”, em 1984.

SERVIÇO

RIO DE JANEIRO

4 de dezembro, em Copacabana

https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA+DO+CHAVES+-+ETAPA+RIO+DE+JANEIRO-34509

SÃO PAULO

11 de dezembro, Parque Villa-Lobos

https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA+DO+CHAVES+-+ETAPA+S%c3%83O+PAULO-34508