Chega ao Brasil a nova cor do tênis ZoomX Vaporfly NEXT%

O tênis que todo o corredor de rua, e os atletas também, sonham em ser presenteado: Nike ZoomX Vaporfly NEXT%, ganha nova opção de cor. Branco com logo com detalhes em rosa neon e azul. O anterior era aquele verde, com logo grafite, que foi lançado há um ano e evaporou das prateleiras. Com este deve acontecer o mesmo, apesar do preço salgado R$ 1.399,90, ele vale cada centavo e realmente faz a diferença – veja bem – para àqueles que realmente correm rápido e apreciam as longas distâncias.

Quem quiser comprar o modelo vai ter que ser rápido no clique do mouse. A nova cor do Nike ZoomX Vaporfly Next% estará disponível em nike.com e na centauro.com a partir desta quinta-feira (2 de julho), às 10h. Posso estar enganada, mas acredito que com o adiamento da Olimpíada de Tóquio, a Nike possa ter guardado a atualização desse modelo, que já é um ícone de pódios, para lançar às vésperas da competição olímpica, como tradicionalmente faz. #curiosidade

Segundo a marca, o Nike ZoomX Vaporfly Next% é simplesmente o tênis mais rápido que já fizeram. Ele é uma evolução do polêmico Vaporfly 4% e ainda tem um pouquinho do Alphafly, o polêmico modelo usado por Eliud Kipchoge quando se tornou o maratonista mais rápido do mundo, em Viena no ano passado. Esse protótipo era tão melhor que todos da concorrência, que foi proibido pela Federação Internacional de Atletismo. Por conta de tudo isso, a Nike disparou na frente das outras marcas no segmento de corrida em todo o mundo.

Aliás, tem o dedinho do Kipchoge no NEXT%. Para a Nike, o feedback dos atletas é fundamental para o desenvolvimento dos calçados, desde o início da empresa. O NEXT% tem cabedal com um material mais leve que o Nike Flyknit, o Vaporweave, que é respirável e absorve menos líquido – seja do suor, da poça d’água ou da chuva, mantendo o pé arejado e seco nas corridas de longa distância, o que evita bolhas. Eu já tive bolha durante uma meia maratona, terminei a prova andando e com muita dor….

Outra diferença do 4% é que os designers adicionaram 15% a mais de espuma Nike ZoomX (capaz de fornecer até 85% de retorno de energia) ao Nike ZoomX Vaporfly NEXT% – mas o peso do calçado permanece o mesmo da versão anterior (198g). E o drop é 3mm menor que o da versão 4%. O NEXT tem 8mm de drop. O pulo do gato é a famosa placa de fibra de carbono curvada em toda a extensão da entressola. Também oferece um solado delineado com ranhuras profundas que facilitam o movimento mais suave nas curvas. Ou seja, é a Ferrari dos tênis de corrida de rua.