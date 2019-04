Cherono vence por 1 segundo a Maratona de Boston

Lawrence Cherono (KEN) cruzou a linha de chegada um segundo antes de Lelisa Desisa (ETH) em maratona disputadíssima na manhã desta segunda-feira (15/4), em Boston (EUA). #BostonMarathon #maratona #BlogCorridaParaTodos

Sem chuva ou vento contra, os africanos deram o seu melhor neste Dia do Patriota nos Estados Unidos. No masculino, a elite de distanciou logo no começo fazendo um pelotão, e o campeão só foi conhecido no último segundo. Desisa e Cherono protagonizaram um sprint final emocionante na a poucos metros da linha de chegada. Cherono levou a melhor e se ajoelhou chorando. A 3 minutos do final, Desisa havia assumido a liderança.

Chereno fechou com o tempo de 2:07:57. Desde 1988 não havia uma final como esta. Desisa buscava sua terceira vitória em Boston. O terceiro chegou logo depois, o queniano Kenneth Kipkemoi (2:08:06). O primeiro americano foi Jared Ward, em sétimo (02:09:10).

No feminino, Worhneh Degefa (Eritreia) liderou de ponta a ponta, sozinha. Finalizando com o tempo de 2:23:31. Ela tem 28 anos e esta foi sua quarta maratona. Desde o KM 5 ela já liderava sozinha. Em segundo, a queniana Edna Kiplagat e em terceiro a americana Jordan Hasay. A campeã do ano passado, Desi Linden chegou em quinto. Esta foi a 123ª da Maratona de Boston, uma das seis mais importantes do mundo.

Confira abaixo os três minutos finais e a chegada de Chereno