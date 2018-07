Chicago, a maratona perfeita

Confira as dez dicas do treinador Mario Sergio Andrade Silva, que acompanha seus atletas nesta prova desde 1998 e compartilhou seus conhecimentos no Mizuno Run Talks. #corridaparatodos #chicagomarathon

Uma das seis maratonas que recebem o selo de excelência Majors, a Bank of America Chicago Marathon é realizada desde 1977 e este ano vai dar a largada da sua 40ª edição no dia 8 de outubro. “É a maratona mais organizada do mundo, é perfeita”, destaca o treinador, proprietário de uma das maiores assessorias de corrida do Brasil, a Run & Fun.

As inscrições (US$220) para 2018 vão abrir dia 25 de outubro, são apenas cinco semanas de janela. Por isso tem que se programar com um ano de antecedência. Tem inscrições garantidas em Chicago: homens com maratona certificada com tempo até 03:15:00; mulheres com maratona certificada com tempo até 03:45:00; corredores que completaram a Maratona de Chicago no mínimo cinco vezes nos últimos dez anos; corredores que adiaram a inscrição de 2017; corredores ligados ao programa de caridade da prova; e corredores estrangeiros que participem do International Tour Group Program (agências de viagens especializadas em maratonas). A partir de 1º de novembro podem se inscrever, sem garantia de participação, os corredores que não se enquadram nos critérios anteriores, que serão sorteados e o resultado será divulgado dia 13 de dezembro.

Segundo a assessoria de imprensa da prova, desde 1977 mais de 700 mil pessoas cruzaram a linha de chegada. E quem perde a janela de inscrições tem uma chance adicional engajando-se no programa de caridade oficial da maratona. Desde 2002, esse programa gerou mais de US$ 150 milhões para causas locais, nacionais e globais. As informações estão neste link: chicagomarathon.com/charity. A maratona será transmitida ao vivo pelo canal NBC 5 Chicago e o atual recordista mundial Denis Kimetto (KEN) já confirmou a presença.

Na primeira vez que Mário Sérgio foi para a Chicago Marathon (chicagomarathon.com), há 19 anos, pegou zero grau. “Como não ia tanta gente como hoje, consegui ficar dentro do espaço coberto da organização, na chegada para esperar os atletas, hoje isso é impossível”, conta.

O treinador explica que Chicago é uma cidade moderna, linda, “uma Nova York mais tranquila”. “O Lago Michigan parece um mar de tão grande”, observa. E é uma cidade totalmente plana e por isso sempre favorece quebra de recordes. Ele assistiu de perto a quebra do recorde mundial feminino pela britânica Paula Radcliffe, que corre para 02:17:18 em 2002. Vamos as dicas.

10 dicas de Mário Sergio para a Maratona de Chicago

Quem quer fazer tempo: tem que madrugar e entrar dentro da baia do seu pace com muita antecedência, no mínimo com uma hora antes. Lá não pode pular a cerca para entrar na baia como aqui. (largada é às 7h30)

Primeira Prova: as ruas têm largura normal por isso você vai correr muito tempo empacotado, são quase 40 mil corredores (no ano passado foram 39,313). Você terá 6h30 para terminar a prova.

Turma do GPS: se você é do tipo do corredor totalmente ligado no GPS prepare-se para correr sem sinal nos 7 primeiros quilômetros. Por isso é bom fazer treino sem relógio para se conhecer melhor.

Hidratação: a cada 3K

Staff: no trajeto inteiro. (em 2016 foram 10 mil voluntários)

Feirinha: é a melhor de todas as provas, mesmo com 40 mil inscritos você retira seu kit no máximo em 2 minutos. Tem ônibus para ir e voltar, comida. O jantar de massas acontece lá mas tem que reservar logo, pois a maioria quer ir. Eu particularmente fico aflito com muitas pessoas comendo junto e opto por locais mais reservados.

Chegada: tem cerveja, mas é melhor só ingerir álcool mais tarde.

Clima: é uma verdadeira loteria, já peguei 2 graus como 28 graus. Esteja preparado para enfrentar o que aparecer e se adaptar.

Celebre: concluir uma maratona é um feito, exige muita dedicação e disciplina e tem que ser comemorada sempre. Você merece e tem que celebrar!

Não invente moda: durante a prova não coma nada que não esteja acostumado e não queira ultrapassar nenhuma velhinha, acelerando muito na hora errada. Siga todas as orientações do seu corredor.

Resultados de 2016

Masculino:

1º Abel Kirui (KEN)- 2:11:23

2º Dickson Chumba (KEN) – 2:11:26

3º Gideon Kipketer (KEN) – 2:12:20.

Feminino:

1º Florence Kiplagat (KEN) – 2:21:32

2º Edna Kiplagat (KEN) – 2:23:28

3º Valentine Kipketer (KEN) – 2:23:41

E aqui um vídeo do universo que envolve esta maratona