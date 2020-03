Chuva de recordes na Tokyo Marathon 2020

Por conta da epidemia do coronavírus, a Tokyo Marathon 2020 foi cancelada para os corredores amadores e foi realizada neste domingo, 1º de março, apenas para os atletas da elite. A prova funcionou como seletiva olímpica para os japoneses e como etapa válida das maratonas majors. Contou com a presença de 193 atletas, que pulverizaram sete recordes: quatro da prova e três nacionais. #maratona #tokyomarathon #blogCorridaparaTodos

A fundista israelense, natural do Quênia, Lonah Chemtai Salpeter, 31 anos, cruzou a linha de chegada com o tempo de 2:17:45. Com esse tempo quebrou dois recordes: o da prova e o de um atleta de Israel. Em segundo lugar, Birhane Dibaba, da Etiópia, também fez um tempaço- 2:18:35, também menor que a marca anterior, que era de Sarah Chepchirchir (KEN) – 2:19:47, estabelecida em 2017. Completou o pódio Sutume Asefa Kebede, da Etiópia, com 2:20:30. “Treine duro durante quatro semanas no Quênia e obtive esse grande resultado, estou muito feliz”, disse Lonah aos repórteres.

Outro atleta que também treinou no Quênia para essa maratona foi o fundista japonês Osako Suguro. Ele foi o quarto a completar a prova e o mais feliz de todos os atletas presentes. Finalizou os 42km em 2:05:29 quebrando o recorde japonês em 21 segundos, que era dele também estabelecido há dois anos. Com esse feito ele teve direito ao bônus previsto no Project Exceed – programa do governo japonês para inspirar os atletas a se superarem nas Olimpíadas de Tokyo. Além da premiação oficial da maratona, que é uma das seis majors, Osako ganhou 925 mil dólares de bônus do governo!! Outros dois fundistas japoneses que correram na marca das 2 horas e 6 minutos, Takaku e Uekado, ganharam um senhor bônus de 93 mil dólares. E mais sete japoneses que correm na casa das 2 horas e 7 minutos embolsaram 46 mil dólares cada um. No total, hoje o governo japonês bonificou seus fundistas e treinadores em 1.7 milhão de dólares!! E a imprensa japonesa acredita que essa marca do Osako possa ser melhorada já na semana que vem na Lake Biwa Marathon, por conta das bonificações estratosféricas, que deram uma tremenda motivação aos atletas.

Quem venceu na categoria masculina foi Legese Birhanu, da Etiópia. O jovem de 25 anos correu com o peitoral número 1 e conseguiu garantir o bicampeonato com o tempo de 2:04:15. O recorde da Maratona de Tóquio é de Wilson Kipsang (2:03:58-2017). Em segundo veio o belga Bashir Abdi, que quebrou o recorde da Bélgica, com a marca de 2:04:49. E em terceiro, Sisay Lemma, também da Etiópia, apenas dois segundos depois! Detalhe, todos os campeões calçavam o tênis da Nike Alphafly – já há quem diga que estamos na era Alphafly de recordes, o que estou propensa a concordar.

Na categoria atletas cadeirantes dois novos recordes da prova. No masculino o japonês Tomoki Suzuki estabeleceu o novo recorde do percurso: 1:21:52. O anterior era do austríaco Kurt Fearley (1:26:00-2016). E no feminino a japonesa Tsubasa Kina cruzou a linha de chegada cravando 1h40! Um minuto e 4 segundos mais rápida que a marca anterior, estabelecida por Walako Tsuchida há quatro anos.

Neste domingo, em vez dos 40 mil corredores – grande parte deles amadores – correram 193 atletas da elite: 3 cadeirantes mulheres, 11 cadeirantes homens, 52 fundistas mulheres e 127 homens. Nenhum brasileiro correu.