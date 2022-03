Circuito Cidades Paulistas terá etapa gratuita em Campinas

Tem corrida gratuita dia 3 de abril em Campinas, interior de São Paulo. As inscrições acabam de abrir e há duas mil vagas. O evento esportivo faz parte do Circuito Cidades Paulistas, será realizada no o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e terá dois percursos: 5 e 9km.

A etapa de Campinas do Circuito Cidades Paulistas tem patrocínio da Padtec, empresa que oferece soluções avançadas de transmissão óptica flexíveis e de alta capacidade, além do apoio da Foxconn, maior fabricante do mundo de produtos 3C (Computadores, Comunicações e Consumos Eletrônicos). E a gratuidade nas inscrições se deve à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), instrumento que permite a empresas destinarem parte dos impostos devidos ao patrocínio de eventos esportivos.

O percurso de 9 km terá terreno misto de asfalto e terra, com várias subidas, enquanto os 5 km serão disputados totalmente no asfalto e com algumas ladeiras para desafiar os corredores. As largadas acontecerão a partir das 7h na altura do portão 1 do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim.

Todos os corredores receberão um kit de participação composto por uma gymbag, camiseta, número de peito, chip descartável e barra de cereal. A entrega do material acontecerá exclusivamente no sábado (02/04), das 10 às 16h, na Decathlon Campinas (Rod. Dom Pedro I, S/N – Jardim das Palmeiras). No ato da entrega todos deverão apresentar documento com foto e o comprovante de inscrição. A organização do evento solicita a doação de um litro de leite ou óleo a ser doado para as instituições de caridade da cidade.

As inscrições estão abertas exclusivamente pelo site www.tkx.com.br e seguirão disponíveis até o dia 28/03 ou assim que as duas mil vagas forem preenchidas. Os três primeiros colocados entre os homens e as mulheres receberão troféus de premiação, enquanto os demais corredores que completarem a prova receberão uma medalha de participação.

A etapa Campinas do Circuito Cidades Paulistas é uma realização da Associação de Cultura e Esporte Social Rede Acesso, da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com parceria da Prefeitura de Campinas.

Serviço:

Circuito Cidades Paulistas etapa Campinas

Data: 03/04/2022 a partir das 7h

Distâncias: 5 e 9 km

Local: Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim (Rod. Heitor Penteado – portão 1, Vila Brandina).

Entrega de kits: 02/04, das 10 às 16h, na Decathlon Campinas (Rod. Dom Pedro I, S/N – Jardim das Palmeiras).

Informações e inscrições: www.tkx.com.br