Circuito Corrida do Bem: inscrições a R$20

Serão três corridas de rua com distâncias de 5K e 10k: Santo André (SP), Campo Largo (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

Esta será a terceira edição do circuito, que é organizado pelo Instituto Educare, a organização de direito privado sem fins lucrativos que desenvolve projetos culturais e esportivos para empresas e entidades do terceiro setor e conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Por isso a inscrição é tão em conta. E tem até kit: camiseta, sacola, medalha de participação e um guia com recomendações e cuidados para praticar corrida de rua de forma segura e com resultados, trazendo dicas de treinos e dieta equilibrada: “Aprenda e inspire-se! Um guia completo de treinamento e nutrição para você evoluir no esporte”. Nas etapas, aliás, são realizadas diferentes ações como atendimento nutricional e avaliação cardíaca.

A primeira prova é neste domingo, Dia Mundial da Saúde, em Santo André. Para esta prova as inscrições já estão esgotadas. As duas outras prontas estão com as inscrições em curso. A do Paraná será dia 19 de abril – Dia do Índio e Domingo de Páscoa -, e a do Rio no domingo seguinte, 26 de abril.

Inscrições e informações no site da prova: circuitocorridadobem