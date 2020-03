Circuito da corrida dos Mamonas Assassinas divulga novas datas

O segundo semestre vai ser pra lá de agitado no mundo running. O circuito Mamonas Walk & Run, em homenagem aos 25 anos da melhor banda de rock cômico de todos os tempos, adiou as datas de todas etapas para o segundo semestre. #corridaconceito #blogcorridaparatodos

Quem já fez a inscrição está automaticamente confirmado. Quem já fez a inscrição, já tem compromisso na data e quer solicitar o reembolso deve enviar e-mail para: sac@ticketagora.com.br

Vamos as novas datas: 2 de agosto em São Paulo (Campo de Marte); 9 de agosto no Rio de Janeiro (Copacabana); 20 de setembro em Brasília (Park Shopping). E a data de Belo Horizonte será divulgada em breve.

Todas as etapas terão trajeto de 5km na corrida e de 2km, a caminhada. Na área da concentração haverá show de encerramento com banda cover. E atençao fãs dos Mamonas, a corrida contará com cenografia especial, inclusive com a famosa Brasília Amarela, um dos ícones da banda. A prova, um evento oficial da marca Mamonas Assassinas, será organizada pela empresa mineira Ponto Org Eventos.

O diretor da empresa, Henrique Gomes, explica que há dois tipos de camisetas de participação para escolher: a do super-herói e a do presidiário, dois dos principais trajes que Dinho, Júlio, Samuel.

Essa prova terá largadas em baterias e a primeira delas terá premiação com troféu. No ato da inscrição é possível adquirir acessórios especiais, como chapéu de presidiário e máscara de super-herói e também o serviço de entrega do kit em casa.

KITS: Standard (camiseta Mamonas Presidiário, dois buttons comemorativos, sacochila, número de peito e medalha de conclusão); Premium (camisetas Mamonas Super-herói com capa e do presidiário, dois buttons comemorativos, sacochila, número de peito e medalha de conclusão).

SERVIÇO

Maiores de 60 anos e PCD têm desconto na inscrição, mediante solicitação por e-mail, com data, local e horário em que desejam correr, mais imagem do RG (frente e verso).