Circuito das Estações e Superman & Supergirl Run terão ativações diferenciadas

O tradicional Circuito das Estações tem sua etapa inverno, neste domingo (26/6) no Pacaembu. Na mesma data acontece acontece terceira edição da temática Superman & Super Girl no Ibirapuera, que volta ao calendário após pandemia. As duas ganharam um reforço extra, a primeira o patrocínio da On Runnig, marca do tenista Roger Federer, e a segunda o apoio da da Brooks, uma das marcas parceiras da Centauro. E quem vai sair ganhando é o corredor, que contará com ativações especias no pré e pós corrida.

EXPERIÊNCIA – No Circuito das Estações, o On Running é o tênis oficial da corrida. A marca suíça está montando um lounge na área da concentração, que será aberto apenas para convidados. Eles vão poder testar os modelos, que estarão a disposição para empréstimo no local. Haverá também guarda-volume, hidratação, lanche pós corrida e massagem pós-corrida. Para o público, haverá um espaço com experiências, onde o corredor poderá ter contato com toda linha da coleção atual em diferentes segmentos e também um quadro instagramavel.

CONCURSO DE COSPLAY – A Superman & Super Girl tem apoio da marca norte-americana Brooks, parceira exclusiva do Grupo SBF (dono da Centauro) no Brasil desde 2017. A Brooks investiu e apoiará o grupo Seven Runners e as assessorias de corrida Gláucio Campos e Lu Dias, com teste de produtos e inscrições para essa corrida. Durante a prova, os participantes vão encarar diversas atrações, como aquecimento animado, concurso de cosplay e música ao vivo. Além disso, Brooks fará uma ativação com sorteio de produtos para os participantes das provas e premiação para os primeiros colocados de cada categoria. A Yescom, organizador da prova, e a DC Comics and Warner Bros também prepararam atrações, entre elas, a Arena Planeta Diário. O patrocínio é da NewOn e Dois Cunhados, e o patrocínio especial de 3 Corações e Açúcar Guarani.