Circuito de Correr em Casa mobiliza quase 80 mil pessoas em três semanas

Com o Circuito Sesc de Corridas suspenso durante o período de controle da pandemia do coronavírus, os corredores ganharam uma opção para seguir praticando de forma segura. Trata-se do Circuito Sesc de Correr em Casa, que realiza provas de corrida estacionária. Isso mesmo que você pensou, aquele educativo de correr no mesmo lugar. Nesta sexta, dia 8 de maio, haverá a etapa em Torres, simulando uma corrida virtual de 10Km. A atividade contará com a orientação de educadores físicos do Sesc por meio de uma transmissão ao vivo na página www.facebook.com.br/sescrs. Com mais gente junto dá aquela motivação a mais.

A live de de sexta terá 30 minutos. Até o dia 13 de maio, o Circuito seguirá com três provas por semana, sempre às 20h, simulando corridas de 3km (às segundas-feiras), 5km (às quartas-feiras) e 10km (às sextas-feiras), com etapas em Torres, Uruguaiana e Santa Cruz do Sul. As corridas são uma iniciativa do Sesc no Rio Grande do Sul. A atividade é gratuita aberta para todos os corredores do país.

Essa é uma alternativa encontrada para aqueles que estão com saudade do tradicional Circuito Sesc de Corridas (foto abaixo), que ocorre em todo país com mais de 120 provas por ano. A corrida estacionária é uma modalidade em que o atleta corre sem sair do lugar e é uma ótima opção de treino aeróbico. Nesse exercício, o corredor não usa os mesmos músculos que o impulsionam a se mover para a frente e usa mais as pontas dos pés, o que aumenta a força do tornozelo e da perna.

Até agora, o Circuito Sesc de Correr em Casa já teve 12 etapas e mobilizou 78,8 mil pessoas, que visualizaram as lives no perfil do Sesc/RS no Facebook. Cerca de 4 mil atletas se inscreveram para as provas, que já teve como cenário as cidades de Atlântida Sul, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Santa Maria, Novo Hamburgo, Santana do Livramento, Camaquã, Rio Grande, Lajeado, Porto Alegre, São Leopoldo e Passo Fundo. A ideia do projeto, promovido pelo Sesc e pelo Correr é Fácil, é que os participantes visitem virtualmente as cidades das 19 etapas que fazem parte Circuito Sesc de Corridas e mantenham o treino em dia. Para isso, os colaboradores fazem imagens do trajeto em cada município e projetam em um telão durante as transmissões ao vivo.

Durante as lives, os instrutores do Sesc comentam peculiaridades do trajeto e orientam os corredores com dicas de respiração e sobre a prática da corrida estacionária. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorreremcasa, para quem quiser registrar presença, receber um selo de participação virtual e participar do sorteio de cortesias para o Circuito Sesc de Corridas, que será feito no perfil www.instagram.com/correrefacil após a live. Pessoas que quiserem apenas participar das etapas, sem certificados ou sorteio, não necessitam de inscrições prévias.

SERVIÇO:

Dias: segunda-feira (10min/3km), quarta-feira (20min/5km) e sexta-feira (30min/10km) Inscrições: pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorreremcasa. Após a realização das etapas, haverá sorteio de cortesias do Circuito Sesc de Corridas para os inscritos, pelo perfil @correrefacil no Instagram. *Pessoas que quiserem apenas participar das etapas, sem certificados ou sorteio, não necessitam de inscrição prévia

Etapas: 8/5: Torres – 10km; 11/5: Uruguaiana – 3km e 13/5: Santa Cruz do Sul – 5km.