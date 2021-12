Circuito Golden Run confirma retomada em 2022

A ASICS Brasil anunciou nesta terça-feira, 21 de dezembro, a volta da maior corrida da marca, a ASICS GOLDEN RUN, em 2022. Com a retomada das atividades presenciais a ASICS retorna com a sua clássica prova de meia maratona (21k) no dia 15 de maio em São Paulo e 10 de julho no Rio de Janeiro. As inscrições abrirão em janeiro de 2022 e, para os corredores e corredoras que tinham se cadastrado anteriormente, elas permanecem válidas para as novas datas oficiais, além de outros benefícios exclusivos que estão sendo preparados pela organização.

“Estamos nos preparando para realizar uma prova inesquecível com a retomada da ASICS Golden Run em 2022. Estamos todos com saudades de viver a emoção de cruzar a linha de chegada, e já trabalhando com muito cuidado para poder oferecer uma experiência segura e marcante aos nossos corredores”, afirma Constanza Novillo, diretora de marketing da ASICS Brasil e América Latina.

A GOLDEN RUN surgiu em 2011 com o nome de GOLDEN FOUR e já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Além também da atuação internacional em cidades como Buenos Aires, Bogotá, Santiago e Lima, levando diversas pessoas às ruas.