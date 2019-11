Circuito Golden Run divulga datas de 2020

Em 2020, o circuito ASICS Golden Run completa 10 anos e a marca acaba de divulgar as datas das três primeiras etapas. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #meiamaratona #AsicsGoldenRun

A primeira prova do ano será dia 9 de fevereiro: a ASICS Golden Run 10k – estreia do 1ok do circuito. Para os mais rápidos, que querem se desafiar, haverá o Pelotão 10k Sprint. Só para quem tem o índice estipulado. Vão largar junto à elite, mais cedo, e poderão competir lado a lado com os atletas profissionais. A premiação será em dinheiro para os primeiros 5 colocados (masculino e feminino).

Continuando o calendário de 2020, a ASICS Golden Run segue na capital paulista, mas dessa vez com uma prova de 21k, marcada para o dia 10 de maio. Dois meses depois, é a vez da cidade maravilhosa: Rio de Janeiro será a segunda etapa do circuito, que acontece no dia 19 de julho. Com organização da Noblu Marketing Esportivo, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site oficial, a partir de R$ 100.

Serviço:

ASICS Golden Run 10k – São Paulo

Quando: 09 de fevereiro de 2020

Onde: São Paulo

ASICS Golden Run 21k – São Paulo

Quando: 10 de maio de 2020

Onde: São Paulo

ASICS Golden Run 21k – Rio de Janeiro

Quando: 19 de julho de 2020

Onde: Rio de Janeiro