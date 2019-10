Circuito Onde Está Wally terá segunda edição em 2020

Trazida ao Brasil pela empresa mineira Ponto Org, com a chancela do departamento de franchise da NBC Universal, a Onde Está Wally? Walk & Run teve etapas em São Paulo (agosto), Belo Horizonte (agosto) e Rio de Janeiro (outubro) reunindo no total 12 mil pessoas, que fizeram questão de usar o kit de participação entrando na brincadeira de viver a experiência de ser Wally por uma manhã. Por conta do sucesso, a organização acaba de confirmar a segunda edição da Wally em 2020! #corridaconceito #ondeestaWallyRun #blogCorridaParaTodos

Quem tem mais de 30 anos sabe como é divertido procurar Wally, personagem criado pelo ilustrador britânico Martin Handford, em cenários hiper detalhados e coloridos. Ele é um turista que viaja os quatro cantos do mundo, sempre trajando camiseta listrada de branco e vermelho, gorro com a mesma estampa e óculos com aro grande redondo. Depois dessa corrida, com certeza a criançada que participou já está engrossando o time dos fãs do Wally.

Cristina Leme, diretora geral da Universal Licenciamento do Brasil, conta que este projeto com a Ponto Org se iniciou há dois anos e foi a concretização de um sonho – a realização da primeira corrida da Universal no Brasil. “Foi o máximo ver esta quantidade gigante de Wallys pelo parque, e o frio ajudou, todo mundo vestiu o traje completo com o gorro e a blusa de manga comprida; foi uma grande diversão para todos, dava para ver no rostos das pessoas a alegria de ser o Wally, se vestindo como este personagem”, destaca.

A corrida já existia nos EUA, onde Wally recebe o nome de Waldo, e na Inglaterra também. Por aqui o formato diferenciado agradou a galera estreante em corridas e as famílias, maioria em peso dos participantes. Assisti a etapa paulistana, na manhã 4 de agosto com 7 graus de temperatura, no Parque Villa-Lobos. São várias baterias de 160 pessoas, cada. Assim é evitada aquela muvuca inicial da largada. Na hora da inscrição, a pessoa escolhe o horário da bateria que vai correr, chega 30 minutos antes, e pronto.

As duas primeiras baterias são chamada de elite – masculina e feminina. para a galera focada em performance. E o pessoal voou baixo mesmo em Sampa. Na elite masculina venceu Diego da Silva Cordeiro, de 29 anos, com o tempo de 16 minutos e 7 segundos. No feminino foi Priscilla Lages Pradines, 37 anos, com 18 min e 26 segundos. Em segundo chegou uma das corredoras amadoras mais conhecidas do Brasil: Ana Luiza “Animal” Garcez, com o tempo de 18 minutos e 59 segundos. “Adoro o Wally e gostei muito do kit com a roupa do personagem”, contou Animal, que correu de top e shorts, mas fez questão de subir ao pódio vestida de Wally.

Depois dessa bateria, a galera vai no corre, anda e para. No caso, a parada era para procurar o Wally em oito painéis gigantes ao longo do percursos. Uma das famílias mais animadas era a Pavani. Pai, mãe, dois filhos (4 e 11 anos) e a avó se divertiram muito. “Muito boa a corrida, bem diferente de tudo que tem em São Paulo, capricharam para receber bem as famílias”, destacou Marcos Pavani, o “pai”. Depois a caminhada de 2k fecha a atividade física, por que depois tem show na área de concentração. Em São Paulo participaram seis mil pessoas.

Em Belo Horizonte a corrida foi no tradicional point de corredores, a Lagoa da Pampulha, em 18 de agosto, com duas mil pessoas. E fechou o circuito o Rio de Janeiro, com a participação de quatro mil pessoas. Fez frio e até garoou, mas a galera curtiu bastante. A largada foi em frente ao Theatro Municipal, na Cinelândia.

Não há premiação em dinheiro, é um evento com carácter recreativo, para descolar a criançada dos eletrônicos, curtir com a família e amigos. Como em todas as corridas e caminhadas, na chegada os concluintes recebem medalhas de participação, e os campeões da elite e das categorias por idades, medalhas especiais. De repente, para 2020, fazem troféus, tenho certeza que a galera iria amar. Realmente é uma vibe diferente ver milhares de Wallys reunidos num domingo de manhã para correr uma 5K. Que venham a edição 2020!