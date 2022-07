Circuito Reveza terá corridas em SP, Rio e BH

Anunciado em evento na Centauro da Paulista, o circuito de corrida de rua Reveza #TODOSNACORRERIA, uma meia-maratona (21km) de revezamento, será realizado em três capitais: São Paulo (11/9), Rio (9/10) e BH (4/12). O circuito é proprietário da Centauro, com patrocínio da Adidas e organizção da X3M. Podem participar duplas, trios e quartetos. Leitores do Blog Corrida para Todos tem 35% de desconto na inscrição, com o cupom CORRIDAPARATODOS.

“O Brasil é um dos países com o maior número de corredores de rua em todo mundo e, consequentemente, uma das regiões mais importantes globalmente para a adidas. Com nosso amplo portfólio de produtos para os mais variados perfis de corredores e corredoras, queremos incentivar mais esse grande momento para a comunidade de corrida em importantes capitais brasileiras”, destaca João Meyer, diretor sênior de Marketing da adidas Brasil.

A diferença desse revezamanto, é que no trio, na última perna, todos da equipe vão correr juntos. Outra diferença é que em cada uma das estapas haverá quatro itinerários diferentes para a equipe escolher. E em todas as cidades que o Reveza passar, serão montadas arenas repletas de experiências abertas as participantes e suas torcidas, familiares e amigos. Os espaços contarão com ativações da Centauro e dos apoiadores, que incluem food park, espaço kids, fraldário, local para massagem, personalização de camisetas e medalhas, além de aulões especiais com instrutores da FitDance e show surpresa de encerramento.

A etapa paulista na região do Parque do Ibirapuera. No Rio, no Aterro do Flamengo; e em Belo Horizonte, na Pampulha. Largadas às 7h.

“Estamos muito empolgados com mais essa iniciativa, principalmente por poder levá-la a três grandes diferentes cidades do país e ter a chance de impactar muita gente, incentivando a prática esportiva em seus mais variados formatos. A Centauro Reveza adidas está totalmente conectada ao nosso propósito de participar cada vez mais ativamente da jornada esportiva de pessoas”, comenta Gustavo Milo, diretor de marketing da Centauro.

As inscrições já estão abertas (a partir de R$ 89 por pessoa – primeiro lote) e podem ser feitas pelo site da Centauro (https://www.centauro.com.br/sc/reveza)