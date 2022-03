Circuito TF Run Series inova com hidratação em latinha

Novidade na área. As 88 etapas do Circuito Track & Field Run Series terão um novo tipo de hidratação, com água em lata de alumínio, aliás já rolaram algumas etapas. O que significa uma drástica redução de lixo plástico. Só na etapa Cidade Jardim, em São Paulo, realizada no domingo, com largada e chegada no Shopping Cidade Jardim, os 4 mil corredores tinham a disposição 30 mil latinhas com água. E aquele tradicional mar de lixo de copos plásticos no chão foi trocado por latinhas. Um resíduo reciclável e rentável.

Um dos circuitos de corrida de rua mais tradicionais do universo running retornou, passando por mais de 40 cidades em 20 estados brasileiros após quase dois anos de pausa, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Todas as etapas do Santander Track&Field Run Series seguem rigorosamente os cuidados e protocolos sanitários recomendados pelas autoridades competentes. E a de domingo passado foi a primeira com a liberação do uso de máscara em áreas externas no estado de São Paulo. Os corredores comemoraram muito, entre eles esta intrépida jornalista que adora correr.

A água oficial da corrida é fornecida pela Minalba Brasil, em parceria com a Ball Corporation (fabricante de latas de alumínio). A transição do plástico para a lata de alumínio está alinhada com a estratégia de sustentabilidade do Santander, principal patrocinador do circuito, de reduzir o impacto ambiental das atividades promovidas não só pelo banco, mas também por seus parceiros.

Após a corrida, conversei com Natália Lima, supervisora de Marketing para o Brasil e América do Sul da Ball Corporation. Ela explicou que essa parceria é muito estratégica para fomentar a sustentabilidade, e a convite da Track & Field, a Minalba vai fornecer a água, agora em lata. “A categoria água em lata vem crescendo e está presente no Brasil há três anos e pela primeira vez um circuito brasileiro de corrida de rua substituiu a água em copo plástico por água em latinha. O TF Run Series começou em janeiro e a última etapa será no final do ano no prédio do Santander (antigo Banespa) no centro de São Paulo, corrida nas escadarias do edifício”, conta Natália, que aliás é também corredora amadora, que correu o trajeto de 5km, como eu.

“É uma oportunidade para conseguirmos viralizar esta onda de sustentabilidade entre os corredores, pessoas que se preocupam com a saúde. E temos que fomentar essa embalagem que é a mais amiga do meio ambiente. Por exemplo, mais de 97% das latas são recicláveis no Brasil, onde temos um trabalho muito forte com os catadores, que coletam esses resíduos, material que dá a melhor remuneração para eles. Toda a cadeia dessa reciclagem é muito vantajosa. Em 60 dias, em média, a latinha que você descartou volta para venda reciclada”, contou.

Confesso que nunca tinha visto antes água em latinha. E esta é uma daquelas mudanças simples, que você se pega pensando como ninguém havia feito isso antes? Acaba com aquele lixo gigante de copos descartáveis e você utiliza algo que pode ser reciclado rapidamente. Ativa a economia circular. Durante a corrida, percebi que a água se mantém mais gelada na latinha do que no copinho. É fácil de pegar, fácil de tomar e mais fácil ainda de acertar na lixeira. Que mais organizadores façam essa transição, e terminem com o mar de lixo de copinhos plásticos das corridas de rua.

Deixo aqui meus parabéns aos 4 mil inscritos nessa etapa, que teve um percurso realmente desafiador. Foram três distâncias: 5k, 10k e 15k – subindo a Ponte Estaiada na ida e na volta, e terminando em subida. Para conferir o resultado, tem que baixar o app TF Sports. O diferencial desse circuito, que o corredor de rua adora, é usar as estruturas de estacionamento e banheiros do shopping, que sempre são muito boas. Além de massagens e camiseta finisher, desta vez tinha personalização de medalha, fotos instantâneas e banner gigante com o nome de todos inscritos

Fora esse circuito, a Ball estará presente com o VADELATA, movimento nacional em prol do consumo da latinha de alumínio, em ativações em 12 etapas do circuito. O objetivo é usar o momento das provas para chamar atenção dos corredores em prol de um consumo mais consciente e com menos lixo, e como atitudes mais responsáveis podem contribuir com um planeta saudável para todos.

Campeões T&F Run Series Cidade Jardim – 13 de março de 2022

15K: Luís Miguel Miranda da Silva – 48 minutos e 30 segundos e Juliana Amaral – 1 hora, 3 minutos e 30 segundos

10K: Luiz Bardelli Filho – 20minutos e 08 segundos e Cláudia Guillen – 20 minutos e 18 segundos

5K; Claudio Roberto Macedo – 16 minutos e 3 segundos e Genaide Souza de Oliveira – 19 minutos e 37 segundos