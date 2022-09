Cloudtec: tecnologia de tênis de corrida pensada nos iniciantes

Leve. com bastante amortecimento, e macio, o modelo Cloudgo (R$ 849), da suíça On Running, chegou ao Brasil. O lançamento global foi projetado para os corredores iniciantes que estão em busca de energia usando um tênis que proporcione uma pisada macia, responsividade e leveza. Características possíveis graças à tecnologia Cloudtec conectada com espuma Helion™, criada pela On para tornar seus modelos mais leves.

O modelo dá uma sensação suave ao pé, logo na primeira pisada, é daqueles tênis que não dá vontande descançar. E outra novidade é o solado fechado, para evitar que pedrinhar entrem na estrutura durante. O formato foi criado com base nas LONES – linhas de não extensão, inspiradas em atletas que prendem o pé com fita esportiva para dar maior suporte durante o movimento. Os velocistas fazem muito isso antes de calçarem as spikes.

O modelo tem também ilhoses diferentes para a amaração, um logo na base, o que dá mais segurança ao pé. Para o Brasil vieram sete cores: preto/eclipse, preto/glacier, preto/shale e laranja/aloe, no modelo masculino, e ainda preto/eclipse, branco/ glacier; branco/meadow e rose/magnet no modelo feminino.

A marca On Running é nova, foi criada em 2010 pelo ex-atleta profissional Oliver Bernhard e seus amigos David Allemann e Caspar Coppett. Mais tarde o tenista Roger Federer se juntou aos sócios.