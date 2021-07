Colégios promovem vaquinha para 4 atletas confirmados para Olimpíada

Quatro esportistas convocados para Tokyo2020 precisam de recursos financeiros para bancar alguns itens básicos necessários para a ida ao Japão. Para ajudar a engordar a vaquinha, seis colégios particulares fazem campanha “Movimente Seu Mundo”, no Instagram, para mobilizar os alunos e seus pais. A doação é via PIX, direto para os atletas. São eles: Tatiane Raquel da Silva (atletismo – 3.000m com obstáculos); Simone Ponte Ferraz (3.000m com obstáculos), Jonathas Filipe da Silva Brito (110m com barreiras) e a carateca Nicole Yonamine Mota.

O Colégio Franciscano Pio XII, instituição de educação localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, deu início à campanha “Movimente Seu Mundo”, que tem o objetivo de apoiar esses atletas. Também apoiam a campanha os colégios Albert Sabin, Vital Brasil, Santo Américo, Sabin e Magister. “A solidariedade e o incentivo ao esporte fazem parte de nossa filosofia e por isso, convidamos a todos da comunidade escolar fazer parte deste projeto”, diz Cristiane Yoshikawa, coordenadora de Educação Física e de atividades extracurriculares do Pio XII.

Tatiane, 31 anos, é atleta de Londrina (PR) e foi confirmada na equipe do Time Brasil em 30 de junho. Este ano, ela foi a campeã nos 1.500 e 3.000 metros com obstáculos do Troféu Brasil. No ranking mundial dos 3.000m com obstáculos ela está em 17º lugar. Quem quiser fazer doações para ela o PIX é 43996588841. Simone, 31 anos, é de Ponte Serrada (SC) e teve sua participação confirmada em 1º de julho. No dia 20 de junho, ela venceu os 2.000m com obstáculos no I Meeting Internacional Rumo a Tóquio, onde ela fez o novo recorde absoluto catarinense: 6’25”. O PIX da Simone é: 068.729.739-13. Tanto ela como Tatiane começaram em projetos sociais de corrida. Jonathas, 29 anos, nasceu em Recife (PE), mas é da equipe de Blumenau. Ele está entre os top 10 brasileiros de sua modalidade e conseguiu carimbar seu passaporte para Tóquio por conta de sua pontuação no ranking. O PIX dele é: 11983309827. O PIX de Nicole é 42160109894

Confira neste link a campanha:

https://www.instagram.com/p/CP822QyMTyi/?utm_source=ig_web_copy_link