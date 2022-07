Coletivo organiza caminhada e corrida em homenagem à Luta Operária

A história do Brasil tem alguns capítulos intensos, de muita luta. Dia 9 de julho é um deles. O feriado é por conta da tentativa de golpe contra Getúlio Vargas. Mas nesta data, em 1917, houve em São Paulo outro episódio de luta – a primeira greve geral brasileira. E para homenagear os pioneiros, o coletivo Caminhantes e Corredores Lula Presidente vai realizar a corrida e caminhada da Luta Operária neste sábado, a partir das 8h30, no Brás, em São Paulo.

O maratonista e jornalista Rodolfo Lucena, autor dos livros “Maratonando” e “+ Corrida”, e um dos membros do coletivo, explica que se trata de um treinão gratuito com muitas surpresas. Basta calçar o tênis, vestir o shorts e a camiseta e ir. É uma celebração democrática à saúde, ao esporte e aos trabalhadores.

O ponto de encontro é no Largo da Concórdia, local histórico onde a “Internacional” foi cantada pela primeira vez pelos trabalhadores brasileiros. Para chegar lá, basta desembarcar na estação Brás, ou do metrô ou da CPTM.

“É um percurso curto, cerca de 2km. Vamos fazer um aquecimento primeiro. Seguiremos do Largo da Concórdia em direção à rua do Gasômetro, depois sentido centro, passando por locais históricos”, explica Lucena, que era sedentário até os 40 anos. A concentração será em frente à escultura. Foto abaixo.

O evento foi lançado na segunda-feira, no canal Tutaméia, que ele faz com a esposa. O logotipo da corrida foi um presente da Laerte e um dos primeiros a confirmar a presença foi o jornalista Juca Kfouri, que participou do programa. A Isabel Salgado, ex-jogadora de seleção brasileira de vôlei, também apoia o evento.

Criado no final do mês passado, o grupo é um sucessor, ampliado e fortalecido, do coletivo Corredores Patriotas Contra o Golpe, que realizou diversas atividades cívico-esportivas contra o processo que derrubou a presidenta Dilma e na campanha eleitoral de 2018.

Divulgar a caminhada e a corrida como caminhos para melhor qualidade de vida é um dos objetivos do grupo, que defende a saúde como direito coletivo, e que os corpos precisam ser livres e em movimento para ter saúde. Por isso mesmo, lutam por uma sociedade democrática, em que cada um e todos tenha direito a se expressar.

LUTA – O Largo da Concórdia foi o local exatamente de uma grande assembleia dos grevistas do século passado. “A cavalaria avançou contra os operários durante protesto diante da Tecelagem Mariângela, empresa do grupo Matarazzo inaugurada em 1904 na Rua Monsenhor Andrade, no bairro operário do Brás. No ataque, morreu com um tiro no peito o jovem José Martinez, 21 anos, espanhol, sapateiro e anarquista”, conta Lucena.

O músico, poeta e chargista Caio Muniz, que desenvolve um trabalho de educação em direitos humanos, cantará o hino “A Internacional”, canção criada há mais de 150 anos e que é considerada o hino dos trabalhadores.Também haverá apresentações da centenária Corporação Musical Operária da Lapa, fundada em 1881, no início do processo de industrialização do Brasil.

O treinão terminará no ato do Dia da Luta Operária, “em Defesa da Democracia e Contra o Golpismo; Pela Revogação da Reforma Trabalhista”, que o homenageará quatro militantes sindicais (dois in memoriam) pelo histórico de vida em defesa do movimento operário.São eles: Clara Ant, arquiteta, ex-vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e ex-dirigente da (CUT) Central Única dos Trabalhadores; João Guilherme Vargas Netto, jornalista, consultor sindical e membro do DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar); José Calixto Ramos (in memoriam), metalúrgico, ex-presidente da NCST (Nova Central Sindical dos Trabalhadores) e da CNTI (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria); e Wagner Gomes (in memoriam), metroviário, ex-presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e ex-presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil).

O Dia da Luta Operária foi instituído pela lei municipal (nº 16.634/17) de autoria do vereador Donato, em memória da paralisação de 1917.