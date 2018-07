Coloque a família para correr nas férias de julho

Há várias provas em locais bacanas para iniciar a atividade esportiva com os filhos, treinar e se divertir.

Quem tem filhos como eu sabe a dificuldade que é competir com os games virtuais. Ainda mais nas férias. Para ajudar nessa tarefa nada fácil, selecionei algumas corridas programadas durante as férias escolares de inverno que agregam programas para toda a família.

Antes disso é bom dar o exemplo. No primeiro dia das férias escolares, 1º de julho, vai rolar o desafio nas Redes Sociais: Dia de ir a pé ao trabalho. Deixe o carro na garagem na sexta-feira e desafie dois amigos, via Redes Sociais – com a hashtag #aPéAoTrabalho, a fazer o mesmo. A iniciativa é do grupo Corrida Amiga. Infos no Facebook: www.facebook.com/Corridaamiga

Vamos as férias. Está pensando em viajar por perto de São Paulo? Uma das corridas é a Adrena Run, que pela primeira vez será disputada no parque Magic City, em Suzano – a 60km da capital paulista. “Não tem idade mínima para participar, estão programadas caminhadas e corridas para as crianças e para adultos, e todos os inscritos têm entrada gratuita em todas as atrações do parque depois da prova”, explica Paulo Kenzo, diretor de Marketing do Magic City. Há desde os toboáguas, piscinas aquecidas a ofurôs, que neste frio são uma delícia. A prova será realizada dia 24 de julho, com trechos em asfalto e em terra, em um percurso desafiador, estimulante e repleto de lindas paisagens. A inscrição adulto é R$80, e a infantil R$45.

Para os adultos haverá dois circuitos de corrida – de uma (5km) ou duas voltas (10km) dentro do parque. Organizada e realizada pela WMX Marketing Esportivo, a Adrena Run já é um sucesso no Litoral Norte de São Paulo, com um histórico de 14 provas. A 1ª etapa no parque aquático Magic City promete ser a primeira de várias.

Quem for passar as férias em Sorocaba (90km de SP) pode fazer uma caminhada com toda a família no Parque das Águas. Dia 10 de julho passa por lá o Circuito Bradesco da Longevidade. São 3 km de percurso com largada às 9h15. Há também corrida de 6km. As inscrições são bem acessíveis: R$ 10 a caminhada e R$ 20 a corrida.

Em 16 de julho, Americana faz sua 1ª edição do Circuito Night Race, corrida noturna que promete agitar o interior paulista nos próximos meses. Com caminhada de 5km e corrida com percursos de 5km e 10km, a prova ocorrerá com percurso praticamente plano, sem grandes subidas ou descidas, ideal para a caminhada, na noite de 16 de julho. A largada será às 19h, em frente ao Bike Hotel (Av. Cillos, 4532). “Estamos muito felizes com a realização da primeira etapa. Americana não tem uma corrida noturna há muitos anos e vamos surpreender quem participar”, explica Maurício Fragata, organizador do Circuito Night Race.

Para fechar as férias, que tal assistir a primeira Maratona da Asics em Sampa? A prova está com as inscrições esgotadas e vai reunir no dia 31 de julho, 15 mil atletas nos 42K e 21K ruas de São Paulo. A prova larga no Pacaembu e chega no JockeyClub. As largadas serão em ondas a partir das 6h na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu. Os corredores seguirão em direção ao Elevado Costa e Silva chegando ao Centro da Cidade. Na sequência passarão por locais históricos como as avenidas Ipiranga e São João, passando pelo Largo do Arouche, Praça da República, Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Prefeitura Municipal, entre outros pontos. Depois eles contornarão a Praça da Sé, passando pelo pátio do Colégio e seguirão pela Avenida Brigadeiro Luis Antonio cruzando a tradicional Avenida Paulista até a Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera.

Em seguida, contornarão o parque pela Avenida República do Líbano, saindo para a Avenida Juscelino Kubitschek passando pelo túnel Sebastião Camargo até a Avenida Lineu de Paula Machado, com chegada no Jockey Club para quem correr a meia maratona. Os maratonistas seguirão até o acesso à ponte Cidade Universitária, Praça Panamericana e Parque Villa-Lobos. O retorno será feito na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, com destino à Ponte da Cidade Universitária. Nesse ponto eles entrarão na USP onde percorrerão 7 km até voltarem para a Avenida Afranio Peixoto e Avenida Lineu de Paula Machado, no sentido Jockey Club, local da chegada. Leve a família e os amigos, torcer numa maratona é muito bacana, e esta vai atravessar a cidade.

E quem está pensando em estrear em maratonas, fale com seu coach e se inscreva na Maratona da Cidade do Rio de Janeiro. Será dia 18 de junho de 2017, as inscrições estão abertas e costumar evaporar. Nela também é possível se programar e levar a família – tem Family Run de 6km, para crianças que completarem 10 anos até dezembro de 2016. São 30 mil vagas – preço promocional: Maratona e Meia Maratona será de R$ 120,00, a inscrição da Family Run custará R$ 70,00. Os valores do lote promocional serão válidos até o dia 30 de setembro de 2016.

Bom se a ideia for maratona mesmo, tem a Maratona Internacional do Butão – terra de gente feliz. Será realizada em 4 de março. Há um pacote de sete dias com o corredor Scott Jurek – dicas, treinamentos, passeios e a corrida. Preço promocional até 30 de junho por US$ 3.995,00 – há pacotes para famílias e grupos. Das cem vagas, restam 41. Uma iniciativa da Sisters Marathon. Estão sorteando duas inscrições. Boa Sorte!! #corridaparatodos Informações: https://sistermarathons.org/featured-event/scott-jurek-running-retreat

SERVIÇO

Corrida Adrena Run – Magic City – Suzano (SP)

Pacote R$ 725,76 – de 22 a 24/07 – diária para casal com café da manhã incluso

Para chegar ao Magic City basta seguir pela rodovia Índio Tibiriçá km 58,5 e seguir a sinalização até a entrada do parque. Mais informações (11) 4746-5800 ou em www.magiccity.com.br

Informações e inscrições da corrida: www.adrenarunoficial.com.br

Circuito da Longevidade – Etapa Sorocaba

Data: 10 de julho, domingo

Local: Parque das Águas

Largada: 8h para a corrida (6km); 9h15 para a caminhada (3km)

Entrega de kits: sábado (9/7), na arena do evento, entre 9h e 17h

Avaliação física e teste da pisada gratuitos: no sábado (9/7), durante a entrega de kits, e também no domingo (10/7), até o final do evento.

Bicicletário e massagem gratuitos: disponíveis no domingo, no local da prova, para os inscritos.

www.circuitodalongevidade.com.br

1ª edição do Circuito Night Race – 16/7

Inscrição R$ 65 – www.circuitonightrace.com.br

Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro 2017 – 18/6/2017

Inscrições: www.maratonadorio.com.br.

