Como a corrida de rua pode ajudar nas finanças

Faz parte da rotina do corredor amador acordar cedo para treinar, faça chuva ou faça sol. E se a meta for correr uma maratona, a disciplina conta muito. E qual a relação da corrida com os investimentos? #BlogCorridaparaTodos #finanças

Quem vai contar é Mauro Silveira, sócio da Messem Investimentos, que está se preparando para sua décima maratona, a de Londres. “Correr uma maratona é muito peculiar porque sempre lhe dá aquela sensação de superação. A cada corrida, você repete para si mesmo: se você consegue correr 42 km, consegue fazer qualquer coisa”, observa.

Trabalhando no mercado financeiro desde 2008, Mauro busca, diariamente, incluir a disciplina e a resiliência que aprendeu com a corrida e a participação nas maratonas à sua rotina, tanto dentro quanto fora do escritório. “Assim como na corrida, para investir é preciso começar. Quando você compete pela primeira vez, não sabe se vai conseguir terminar. Mas, depois que você ultrapassa a linha de chegada, percebe que é capaz de superar qualquer outra. Já em relação aos investimentos, você se anima quando vê os primeiros ganhos”.