Como comprar tênis de corrida mais baratos

Com essa crise, todo mundo está correndo atrás de uma boa oferta. Mas cuidado para não comprar gato por lebre. Comprar tênis de corrida é semelhante a comprar carro. A oferta vale a pena se a marca e o modelo forem bons. E quando entra versão nova, a anterior cai consideravelmente de preço.

Geralmente as versões anteriores vão para os outlets, nas multimarcas e nos sites de vendas. Por exemplo, a Mizuno acaba de lançar Profecy 5, ProRunner 19 e Hitogami 3. Ou seja, todas essas versões anteriores já estão com descontos de no mínimo 20%. O ProRunner, carro chefe da marca, é mais difícil de achar. Não costuma sobrar nenhum, mas tem ainda o juvenil – de 30 a 34 – na faixa dos R$ 260.

A Nike também acaba de lançar a atualização do Free, que é bom para treinos curtos e tiros. Ou para quem é adepto da corrida natural. O .5 tem a entressola maior e o .1, menor. Há sites dando 37% de desconto e frete grátis – faixa de R$ 240. A marca concentra o maior número de lançamentos entre abril e agosto, fique esperto. Eu adoro o LunarGlide, que sempre é lançado entre julho e agosto. Ele está na edição 7, mas ainda tem a versão 6 nos sites na faixa dos R$ 260.

Da Asics, o Nimbus está no modelo 17, e o Kayano na 22. Também não costumam sobrar na prateleira, mas os que ainda estão caíram R$ 100, baixando para R$ 400. Da Puma mesma coisa, acabam de lançar o novo Ignite, como o garoto propaganda é o super Bolt não há versão anterior em nenhum lugar, quem achar me avise!! Da Adidas é o Boost. O mais novo é o feminino Pure Boost, que aliás é lindo!!! Na faixa dos R$ 800. Os mais antigos. O Energy Boost, edição mais velha, está com 45% de desconto nos sites. Boas Compras. #CorridaParaTodos