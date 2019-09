Como lavar seu tênis de corrida de rua

Independentemente da marca, o diferencial do calçado esportivo é a tecnologia. Na caixa do tênis e na tag vêm as informações. As mais recorrentes são higienizar usando pano úmido e secar à sombra. Mas a muito mais cuidados. Confira abaixo.#dicas #calçadoesportivo #corridaderua #blogCorridaparaTodos

Um calçado de corrida de boa qualidade dura em média 600k, mas o que fazer se literalmente você enfiar o pé na lama, ou correr na chuva? Ou quando e como devo lavar meu pneu?

Conversando com os especialistas das marcas em tênis de corrida ao longo de uma década fui descobrindo algumas dicas preciosas. Vamos a elas.

O ideal é ter dois pares e ir alternando o uso para que o amortecimento, feito com espumas, EVAs ou materiais tecnológicos semelhantes, tenha no mínimo 24 horas de descanso para se recuperar 100%.

Para a higienização é recomendado passar aspirador de pó no cabedal e debaixo da palmilha uma vez por mês. E separar um tempo para uma limpeza/lavagem minuciosa a cada três meses. Nesta limpeza, o cadarço e a palmilha podem ser lavados com sabão líquido e secados à sombra. A sola pode ser lavada com o auxílio de um escovão, cuidado para a sujeira não escorrer no cabedal. Fiz um tutorial em vídeo, veja abaixo, explicando tudinho.

Para a entressola ficar sempre branquinha é preciso escovar (escovinha de unha) com água morna, um pouco de sal grosso e um pouco de sabão líquido. Depois escovar com água e secar com um pano úmido. Quando a entressola do adidas Boost fica muito amarela, só fica branco com um pouquinho de água oxigenada.

Se o pneu encarrou uma trilha com barro, o jeito é lavar delicadamente numa bacia. Primeiro escovar bem com água a sola, depois a entressola e o cabedal. Coloque pano de prato limpo e seco no interior do calçado para evitar que ele encharque.

Depois repetir o processo com a mistura de água morna, depois água de novo. Lave a palmilha e o cadarço com sabão neutro. Seque à sombra.

Depois de seco, verifique a sola com a lupa, como a entressola é macia, costuma absorver objetivos, além do impacto, como cacos de vidro, pedras e farpas. Retire delicadamente com uma pinça.

No vídeo abaixo tem um tutorial explicando o passo a passo. Bons treinos. E boa limpeza, qualquer dúvida deixe aqui seu comentário, ou no canal do youtube.