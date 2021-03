Condicionamento físico é preciso

Um ano depois, voltamos à estaca zero: isolamento social e novas restrições para conter essa tsunami de casos e mortes por COVID-19. O jeito é aproveitar para cuidar do seu condicionamento físico, dentro de casa, enquanto o cenário não melhora. Pensando em contribuir positivamente nesse momento delicado, o mestre Ivaldo Bertazzo vai fazer uma aula on-line e aberta ao público nesta quinta-feira, 18 de março, às 18h30.

Qualquer pessoa pode participar, homens, mulheres, atletas e sedentários. Só é preciso se inscrever on-line para ter acesso ao link da aula: https://rede.metodobertazzo.com/aula-ao-vivo-cadastro/ . Vista uma roupa confortável, ou de treino, descalce os sapatos, afaste os móveis da sala para ter um espaço para se mexer e se conecte na hora marcada. O resultado é sempre surpreendente.

Na aula, Ivaldo vai ensinar alguns segredos para uma vida saudável e uma longevidade plena. “Nosso tronco se enrijece muito por conta da verticalidade que temos que manter o dia inteiro, isso não é bom para a respiração nem para seu coração. E nesta aula vamos trabalhar a mobilidade das costelas, o que vai melhorar seu condicionamento físico”, explica o mestre. Ele acrescenta que vão ser trabalhados também abdome, pernas e glúteos. “Você aí no seu home office, nas suas preocupações, você precisa ficar forte!”, completa.

Um dos profissionais que mais entende do movimento corporal no mundo, Bertazzo migrou suas aulas para o ambiente virtual há um ano com grande sucesso. São quatro aulas por semana, ao vivo às 19h, e os vídeos ficam disponíveis no fim de semana. Hoje alunos de todas as partes do planeta, que normalmente não teriam acesso às aulas, participam e interagem em tempo real com o professor via Telegram. As aulas são disponibilizadas na plataforma Hotmart.

Qual a importância da atividade física para enfrentar essa segunda onda do coronavírus?

Ivaldo Bertazzo – É muito urgente, esse momento é de uma urgência em todos os aspectos, da saúde psíquica, dos nossos órgãos e principalmente de um sistema locomotor em prontidão, fazendo suas drenagens, usando plenamente todas as funções respiratórias e circulatórias, ter um sono profundo. Nosso corpo é uma estrutura que dá a cara a tapa, ele enfrenta as vicissitudes, os problemas que vivemos, por isso mesmo, cuidar do nosso corpo nesse momento é tratar bem a melhor ferramenta para a sua saúde e sobrevivência. É hora de fazer ginástica diariamente.

Depois de um ano de aulas virtuais, qual sua maior alegria?

Ivaldo Bertazzo – Minha maior alegria e ver a disponibilidade que as pessoas estão encontrando nas aulas on-line que eu ofereço de transformar um pedaço de suas casas em um espaço para trabalhar o corpo. E também ver o bom humor dos alunos, de hora usar a cama, hora uma vassoura, hora transformar uma garrafa PET que iria para o lixo um halteres. Surge uma inteligência funcional na qual múltiplos objetos, do nosso dia a dia que sempre estão ao nosso lado, se transformam em ferramentas para o aprimoramento de nosso corpo. É muito agradável também a rede virtual de bate-papo que construímos com os alunos, onde cada um se diverte com as desafios propostos em cada aula, postam fotos e comentam.